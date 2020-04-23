Виктория Боня назвала коронавирус заговором для массового чипирования людей

Бывшая участница телепроекта "Дом 2" Виктория Боня во время прямого эфира на своей странице в Instagram заявила, что коронавирус связан с теорией заговора, пишет "Рамблер".
По ее мнению, людей сейчас специально запугивают для того, чтобы потом вместе с введением вакцины установить чипы. Телеведущая считает, что на самом деле в болезнях виноваты сети 5G, радиация и облучение.
"Это сделает человечество БЕСПЛОДНЫМ!", — заявила она.
Боня отметила, что опирается на факты, которые изучают ученые и доктора: "Ну, раз не верите мне, может поверите ученым и докторам, которые изучают вопрос. А еще, где научные исследования, которые показывают нам, что связь 5G испытали на безопасность для здоровья? Да их просто нет! Люди, очнитесь! Нас травят. А наши дети в будущем уже не смогут иметь детей с такими последствиями, которые будут после использования таких технологий!".
Комментарии
УжОс... Боня еще какаято каркает...
Ну, Боня! Ну тупая!
Кто это? Ааа, типичная представительница интернет-населения... Ну сейчас у многих крышу сорвало и они от страха не верят в реальность вещей - куда проще верить в сказки про заговоры и пришельцев. Скорей бы уж полицейским разрешили стрелять в таких без предупреждения...
Вы думаете премьер-министр борис джонсон и бриты,выявившие всё зло 5G,также тупы как наша Виктория Боня?
Даже до тупых тёлок уже дошло, что происходит...
Движемся к финалу, похоже
А что такое 5G?
Ещё Петю-алкаша спросите, окажется, что зелёные человечки во всем виноваты.
Ранее мы уже рассмотрели несколько теорий заговора, связанных с новой пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Среди них были "антикитайская диверсия" США, китайский вирус "внутреннего пользования" и внеземное происхождение нового вируса (ЧАСТЬ I), заговор элит по спасения мира, неизбежность Третьей Мировой войны из-за Второй Великой депрессии и роль в этом заговорщиков "Римского клуба" (ЧАСТЬ II). Теперь время для еще одной версии событий, "логично" вытекающей из предыдущих.
Одной из самых главных тем в теории заговора, связанной с коронавирусом, является чипирование населения всей Земли, включая, конечно, и россиян.
В соответствии с этой конспирологической версией, ситуация с глобальной эпидемией COVID-19 была создана искусственно с целью тотальной вакцинации человечества. Но не простой вакцинации, а нановакцинации. Наночипы не только будут содержать вакцину, но и позволят осуществлять тотальный контроль за человеком. Этот всепланетный замысел имеет кучу подробностей и действующих лиц. А одна из главных ролей в нем отведена 64-летнему соучредителю Microsoft, филантропу Биллу Гейтсу, который так внезапно покинул компанию ради бедного населения Африки и решения глобальной проблемы вакцинации...(с)
*ссылку давать не приветствуется - кому интересно,ищите в инете по тексту. Виктория - продукт new generation верящая во все конспирологические версии,хотя не исключаю , что её заявление есть пиар-акция ради повышения своего рейтинга в среде себе подобных .