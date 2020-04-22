Алтайский край получит дополнительные аппараты ИВЛ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о готовности региональной системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Во время видеоконференции Томенко рассказал, что в Алтайском крае уже развернуто 1176 коек для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 869 из них обеспечены кислородом, в том числе 157 реанимационных коек укомплектованы аппаратами ИВЛ. Как заявил Виктор Томенко, сейчас планируется развернуть 1634 койки.

Всего в медучреждениях есть 669 аппаратов ИВЛ, 303 из которых используются для неотложной помощи. "Таким образом, мы сможем мобилизовать 366 аппаратов ИВЛ и рассчитываем на эти силы", – подчеркнул губернатор.

Также стало известно, что дополнительно в регион доставят 195 аппаратов ИВЛ. Первая партия из 33 штук ожидается в мае.

Как уже сообщал amic.ru, по данным на 22 апреля, в Алтайском крае подтверждены 136 случаев заражения коронавирусом. 13 человек вылечились и выписаны из больницы.