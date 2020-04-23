Следователи раскрыли убийство семьи алтайского авторитета спустя четверть века

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Барнаульские следователи раскрыли дело об убийстве предпринимателя и его супруги в одном из частных домов Барнаула, совершенном в феврале 1995 года. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

На протяжении почти 25 лет преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия улик и свидетелей, однако в декабре 2019 года следователи выяснили, что к убийству предпринимателя может быть причастен его 49-летний знакомый.

В ходе расследования установлен круг лиц, которые подтвердили значимые для дела обстоятельства, а также убедили подозреваемого признаться в преступлении.

Установлено, что погибший был знаком с обвиняемым, который в начале 1990-х годов был авторитетом в криминальной среде. Из-за возникших у предпринимателя финансовых трудностей, он обратился к будущему убийце, чтобы тот решил вопрос возврата денег.

Так, в один из дней февраля 1995 года злоумышленник пришел со знакомым домой к жертве поговорить о "деле". Подгадав момент, мужчина нанес хозяину 16 ударов топором по голове, а затем пять раз ударил обухом по голове супругу бизнесмена. Семейная пара скончалась на месте. После расправы злоумышленник похитил из дома жертв ценные вещи на сумму 7,593 млн неденоминированных рублей.

Расследование завершено, в ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом.