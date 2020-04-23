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Следователи раскрыли убийство семьи алтайского авторитета спустя четверть века

, ИА "Амител"
Подозреваемому уже почти 50 лет

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Барнаульские следователи раскрыли дело об убийстве предпринимателя и его супруги в одном из частных домов Барнаула, совершенное в феврале 1995 года. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

На протяжении почти 25 лет преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия улик и свидетелей, однако в декабре 2019 года следователи выяснили, что к убийству предпринимателя может быть причастен его 49-летний знакомый.

В ходе расследования установлен круг лиц, которые подтвердили значимые для дела обстоятельства, а также убедили подозреваемого признаться в преступлении.

Установлено, что погибший был знаком с обвиняемым, который в начале 1990-х годов был авторитетом в криминальной среде. Из-за возникших у предпринимателя финансовых трудностей, он обратился к будущему убийце, чтобы тот решил вопрос возврата денег. 

Так, в один из дней февраля 1995 года злоумышленник пришел со знакомым домой к жертве поговорить о "деле". Подгадав момент, мужчина нанес хозяину 16 ударов топором по голове, а затем пять раз ударил обухом по голове супругу бизнесмена. Семейная пара скончалась на месте. После расправы злоумышленник похитил из дома жертв ценные вещи на сумму 7 миллионов 593 тысячи неденоминированных рублей.

Расследование завершено, в ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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