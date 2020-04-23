Президиум Верховного суда России накануне опубликовал обзор практики, связанной с распространением коронавируса. По мнению ВС РФ, суды не должны наказывать по статье КоАП людей, которые отошли от места проживания слишком далеко или находились на улице без веской причины. Как еще рекомендовано трактовать спорные нормы – в обзоре amic.ru.

Под действие статей КоАП попадают нарушения правил поведения, установленных как правительством РФ, так и дополнительными ограничениями, вводимыми региональными властями, говорится в документе.

Просто вышел погулять

До сих пор суды, как правило, использовали ст. 6.3 КоАП для квалификации действий людей, не обязанных соблюдать карантин, но отошедших слишком далеко от дома. Так, в Москве на днях суд приговорил к штрафам 15 тысяч рублей девятерых молодых людей, которые отказывались покидать интернет-кафе более чем в 500 м от мест их проживания. Всего за неполную прошлую неделю за нарушение режима самоизоляции москвичам выписали штрафов на 50 млн рублей; полицейские составили около 12 тысяч протоколов.

Ч. 2 ст. 6.3 КоАП ("Нарушение самоизоляции") предполагает наказание: для граждан – до 40 тысяч рублей, для должностных лиц / ИП – до 150 тысяч (и приостановка деятельности на срок до 90 дней), для юрлиц – до 500 тысяч рублей (и приостановка деятельности на срок до 90 дней).

Однако ВС полагает, что суды не должны наказывать граждан по статье 6.3 КоАП ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), которые отошли от места проживания слишком далеко или находились на улице без веской причины. Эта рекомендация касается лишь тех, кто не был поставлен на учет как инфицированный коронавирусом или контактировавший с больными.

Административной ответственности по этой статье КоАП в связи с угрозой распространения COVID-19 подлежат люди с подозрением на инфекцию, лица, прибывшие в Россию из неблагополучных стран, те, кто контактировал с заболевшими или теми, у кого подозрение на коронавирус. Кстати, на прошлой неделе двух нарушителей режима самоизоляции в Алтайском крае оштрафовали на 15 тысяч рублей. Оба вернулись из-за границы и не собирались сидеть дома положенные две недели.

Справедливо и соразмерно

Люди, которые нарушили режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме – ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), сказано в документе. Максимальное наказание для граждан – до 30 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП – до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 300 тысяч рублей.

Одновременно ВС указал, что ст. 20.6.1 предусматривает такую санкцию, как предупреждение. Оно может быть назначено любому гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю или юрлицу в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Само же наказание должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности.

Добавим, в Алтайском крае по состоянию на середину апреля зарегистрировано более 600 нарушителей режима самоизоляции. Полицейские провели около 40 тысяч проверок соблюдения режима самоизоляции. Составлено несколько десятков административных протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Заметно, что пока штрафы не слишком помогают в борьбе с нарушителями режима самоизоляции. Властям и полиции остается уповать на сознательность жителей, последним же необходимо набраться терпения и переждать ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Особенно актуальным это выглядит для крупных городов.