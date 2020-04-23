Помогают или душат? Почему закрытые салоны красоты могут ухудшить ситуацию с COVID-19

Рунет пестрит веселыми мемами о девушках, растерявших красоту к окончанию режима изоляции. И даже сам губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время пресс-конференции посетовал, что "обрастает". Но разрешать работу салонам красоты не стал — во имя защиты от коронавируса. Однако представители бьюти-индустрии уверены: такое решение способствует большему распространению заразы (причем не только COVID-2019), параллельно уничтожая легальный и действительно безопасный рынок услуг.

Без угрызений совести

Если первую нерабочую неделю представители салонов красоты перенесли спокойно. То на второй, после того, как губернатор края расширил список предприятий, которым разрешили возобновить работу, начались возмущения. Представителей бьюти-сферы в этом списке не оказалось. Как итог – резкий всплеск подпольных услуг, а вместе с этим вероятность распространения многих опасных инфекций.

"Народ забрал инструменты из салонов и ушел работать по домам, — рассказывает Ольга, владелица салона красоты в селе Тальменка, — И сейчас, когда власти говорят, что число зараженных растет, мне становится смешно: сами же провоцируют. Вот девочка-парикмахер, у которой закрыли салон, пошла к тете Люсе, потом к бабе Зое, потом еще к кому-то и понеслось. И думаете, она при этом тщательно обрабатывает свои инструменты? Да у нее такого оборудования дома нет. Сейчас все говорят только про коронавирус. А что другие болезни отменили? СПИД, гепатиты, грибковые заболевания? Они не страшны?", — удивляется Ольга.

Она рассказывает, что с самого начала пообещала своим мастерам, который работают на субаренде, не брать с них арендную плату за период карантина. А на "подработку" люди идут не от хорошей жизни. И не только в Тальмене.

"Я продолжаю работать. Теперь хожу к клиенткам домой, так как салон, где раньше я арендовала место, закрыт. Да, я все понимаю: опасный вирус, можно заразиться или заразить. Ну так, может, подскажете, что мне делать? У меня сын, с мужем развелись. Квартира съемная. Не заплачу за нее вовремя – окажемся на улице. А еще нужны деньги на еду, одежду, лекарства для малыша. И кто меня содержать возьмется на период самоизоляции? Так что никаких угрызений совести – я выживаю в предложенных условиях", — резко отвечает на вопросы мастер маникюра Ирина (г. Барнаул).

В автобусе опаснее

Во время одной из пресс-конференций министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что салоны красоты в группе риска по распространению COVID-2019, так как контакт мастера и клиента слишком тесный, что способствует передачи коронавирусной инфекции. Поэтому открывать их сейчас не стоит.

В ответ представители индустрии красоты указывают на общественный транспорт, в который после сокращения маршрутов, люди набиваются плотнее, чем селедка в бочке и на толпу народа в популярных строительных магазинах, где даже продавцы маски носят только "на подбородке".

"Я не могу понять решение Роспотребнадзора, который уверяет, что салоны красоты находятся в средней группе риска. Ну ладно, пусть так. Но тогда к какой группе относится общественный транспорт? Или магазины? У нас мастера были готовы выходит на работу по очереди – по одному человеку в разное время, работать по самым жестким требованиям СанПин и Роспотребнадзора (хотя мы и так по ним всегда работаем), дезинфицировать помещение после каждого клиента. Но нам просто не дают это делать", — говорит Ольга.

По ее словам, сейчас каждый салон, даже небольшой, уже привык соблюдать стерильность и чистоту, и самый строгий контролер здесь – клиент, который прекрасно осведомлен, как должны работать такие организации.

"Такое чувство, что на карантине только парикмахерские. Нам мер поддержки никто не окажет... Отсрочка по налогам? Не смешно ли, у многих задолженности с 2019 года, на которые меры не распространили. Скажите, в чем смысл карантина, когда множество крупных предприятий открыты — те, где действительно массовое скопление людей? Когда с утра люди едут на работу в переполненном транспорте, по маршруту выходного дня в будни, а вечером праздно шатаются по тротуарам, сидят на лавках и штурмуют пивнушки? А маленькая парикмахерская со штатом в два-три человека, контактирующие максимум с 5-7 посетителями и соблюдающие дезинфекцию — закрыта? Мы не являемся арендаторами муниципальных площадей. Чем платить за аренду? Где нам брать деньги на пропитание себя и детей?", — спрашивает Анастасия под петицией в поддержку предпринимателей Алтайского края, занятых в индустрии красоты.

На работу — тайком

Представители бьюти-сферы идут на различные ухищрения, лишь бы продолжить работу. Кто-то назначает процедуру на раннее утро и запираются с клиенткой в салоне, кто-то, наоборот, поздно вечером, а кто-то и только по условному стуку открывают. Ну и конечно многие работают по домам, "потому что жить на что-то надо".

В своеобразной игре в прятки принимают участие и полицейские. По словам жителей Тальменки патрули ходят по салонам красоты, выискивая тех, кто нарушает запрет на работу. "В парикмахерских чатах мастера предупреждают друг друга, чтобы мастера не оказывали свои услуги полицейским и членам их семей – заложат. Однако мужчинам на службе необходимо следить за внешним видом, и они звонят, умоляют, приводят парикмахера к себе домой, собирают бабушек-дедушек, жен, сестер, детей и представляете какой контакт идет?", — говорит Ольга.

Судя по отзывам мастеров в Барнауле и Бийске такой строгости нет. Хотя мастера стараются открыто правила не нарушать.

"Мы как работали, так и работаем. Единственное, что сейчас стали работать за закрытыми дверями, но клиентов меньше не стало, — рассказывает Марина, парикмахер одного из салонов красоты в Барнауле. — В первую неделю после введения запрета никто не работал, никто из клиентов не звонил: все, видимо, самоизолировались. А на второй неделе начались звонки, и сейчас все, как обычно. Не то чтобы не боимся, но без паники. Двери закрыты, клиентов всех знаем в лицо, встречаем по звонку. Да и кому мы нужны — проверять нас? В первое время были показушные рейды. Сейчас все успокоилось. Думаете, им самим хочется? Плана по нам никакого нет, соответственно, и доплат. Попасть внутрь салона сложно, не дверь же взламывать. Да и бумажной работы там много. Протоколы всякие, предписания..."

Барнаульский бровист Оксана (имя изменено) рассказала, что ей почти час пришлось вместе с клиенткой прятаться от сотрудников полиции. Поддавшись на просьбы сделать татуаж бровей, Оксана открыла двери салона на звонок клиентки. Когда процедура уже подходила к концу, раздался еще один звонок, а потом стук. За дверью стоял полицейский. "Я не знаю, зачем он приходил. Может кто-то накляузничал, что я работаю, а может сам хотел подстричься. Только мы не открыли. И еще долго сидели тише воды ниже травы, чтобы не выдать своего присутствия", — вспоминает девушка.

Помогают или душат?

Помощь, которую обещает государство, пока сомнительная, считают предприниматели.

"Мой бизнес — это единственный источник дохода,доя моей семьи. Мы просто остались без средств к существованию.Про помощь ИП никакой речи нет нигде! Мы исправно платим налоги и взносы по декларации. Но в ответ не имеем ни на что право.Сейчас многие прячутся и оказывают услуги дома, без всяких мер и сан норм, это гораздо опаснее чем в кабинете, где все нормы соблюдаются.Наш бизнес на грани банкротства, люди на грани нищеты... Очень многие закроются и уйдут в тень", — написала Татьяна под петицией губернатору региона. .

Руководитель салона красоты в Тальменке Ольга рассказывает.что ей пока не удалось получить поддержу от банка: "Я пришла в банк за поддержкой. А мне говорят – а вы нам предоставьте документы, что у вас заработок упал на 30%, соберите все декларации. Да какие декларации? Мы же на ЕНВД (единый налог на вмененный налог) находимся? Независмо от того, сколько я заработали или вообще не заработала, я плачу вмененку. И вопрос: а что у вас накоплений нет? Да у меня на 3 млн кредитов. Если бы были заначки, я бы рассчиталась в первую очередь со всеми кредитами.

В апреле я только по аренде ухожу в минус на 50 тысяч рублей. А еще – налоги, коммунальные платежи. Аренда за землю. Еще за это мне нужно отдать порядка 60 тысяч. Нас никто не освобождает от этих платежей. Пообещали пока отложить, а потом равными долями раскидать. А потом – это когда? До конца года надо будет выплатить.

Я не понимаю, почему они не дают нам работать? Не вижу логики. Говорят, что пытаются помочь бизнесу, а сами нас душат. В итоге ведь легальный бизнес, тот, который платит налоги и соблюдает все СанПины исчезнет. Останутся те, кто работают на дому. Те, у кого нет ни возможности, ни желания соблюдать чистоту инструментов. Вот и рассадник как новых так и старых инфекций. Кому от этого будет легче?

Во всей этой истории я поняла вот что: я столько лет исправно плачу налоги, а мне государство ничем не обязано. И как бы это смешно ни звучало, но самый оптимальный сейчас вариант – это работать втихаря. Мы тут шутим, что, мол, с работы втихаря иногда сваливали, но чтобы тайком бегать на работу – такого даже не снилось".

Напомним, 8 апреля представители бьюти-индустрии Алтайского края создали петицию, в которой просят губернатора Алтайского края Виктора Томенко разрешить им работать. После этого и губернатор и министр здравоохранения Дмитрий Попов заявили, что не готовы пойти на такие послабления, поскольку в салонах красоты из-за тесного контакта мастера и клиента можно легко заразиться коронавирусом. Кстати, на момент публикации материла петицию подписали около тысячи человек.