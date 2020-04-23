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Водитель "Газели" сбил пешехода и протаранил автобус на Алтае

, ИА "Амител"
У автомобиля вышла из строя тормозная система

Фото: МВД по Республике Алтай

Наезд на пешехода случился в Горно-Алтайске днем 21 апреля, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

По предварительным данным правоохранителей, 57-летний местный житель переходил нерегулируемый пешеходный переход на проспекте Коммунистическом, когда его сбил автомобиль ГАЗ-277501. Сбив мужчину, грузовик под управлением 60-летнего водителя из Алтайского края продолжил движение и протаранил автобус ПАЗ-32054.

Пострадавшего с травмами доставили в городскую больницу. Потребовалась госпитализация. Позднее в медучреждение обратилась кондуктор общественного транспорта. Она получила ушибы.

Анализ крови водителей на алкоголь дал отрицательный результат. По факту аварии полицейские проводят проверку. В частности, они выяснили, что у "Газели" вышла из строя тормозная система, что и послужило причиной ДТП.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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