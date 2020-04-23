Россельхозбанк продлил срок действия просроченных карт

Владельцам дебетовых карт, треть из которых – зарплатные, Алтайский филиал банка автоматически увеличил срок использования на три месяца. Речь идет о картах, действие которых закончилось в марте, апреле или завершится в мае.

Всего по России Россельхозбанк автоматически продлил больше 330 тысяч просроченных карт. По словам директора Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николая Бойко, такое решение было необходимо ради безопасности жителей.

"Для Россельхозбанка забота о здоровье и благополучии своих клиентов стоит на первом месте. Но сейчас как никогда важно оставаться дома, сохранять здоровье свое и своих близких. Чтобы способствовать соблюдению режима самоизоляции, банк продолжит обслуживать карты с истекшим сроком действия", – сказал Николай Бойко.

Причем картой можно продолжать пользоваться как обычно, для совершения любых операций: снимать и вносить наличные в банкоматах и терминалах Россельхозбанка и других банков, оплачивать покупки и услуги, в том числе онлайн, пользоваться мобильным приложением и интернет-банком.

Если карту оформили, но не успели получить, то использовать ее сразу же можно через платежные приложения Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Для этого достаточно добавить карту в приложение мобильного устройства через систему "Мобильный банк".

Об окончании обслуживания карт с истекшим сроком действия банк дополнительно разместит информацию на сайте www.rshb.ru