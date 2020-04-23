Названа дата начала нового учебного года в вузах

Независимо от ситуации с распространением COVID-19 российские студенты начнут учебу 1 сентября, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Как сообщает РИА "Новости", от успешности борьбы с коронавирусом зависит только формат обучения. Если обстановка будет напряженной, то оно будет проходить дистанционно.

"Учебный год начнем 1 сентября, формат обучения выберем из текущей ситуации", – констатировал чиновник.

Как ранее писал amic.ru, Фальков объявил, что правила поступления в российские вузы изменят из-за перехода на дистанционный режим в связи с коронавирусом. В этом году абитуриентам разрешат подавать документы онлайн.