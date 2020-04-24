Спой песню и стань звездой: стартовал музыкальный онлайн-кастинг

Если ты поёшь и не можешь жить без музыки, то самое время заявить о себе. "Новое Радио" объявляет третий сезон онлайн-кастинга "Музыкастинг 3.0" для вокалистов. В нём может принять участие любой желающий в возрасте от 18 лет.

Первый этап уже стартовал, продлится он до 20 ноября 2020 года. Из всех, кто подаст заявки, жюри отберет 25 конкурсантов. Они отправятся в полуфинал "Музыкастинга 3.0". Затем в течение пяти дней жюри и слушатели радиостанции в прямом эфире оценят их живые выступления в студии "Нового Радио" и определят пятёрку лидеров.

В составе жюри Дима Билан, Артик из дуэта Artik & Asti, Ёлка, Filatov & Karas, Мари Краймбрери, ST, Bahh Tee, ELMAN и другие артисты и эксперты.

"Наша станция упрямо работает над тем, чтобы молодые артисты России собирали стадионы по всему миру. Билли Айлиш к своим миллиардам просмотров на YouTube ещё и сгребла в охапку "Грэмми", не оставив никому шансов. Я думаю, у нас тоже есть потенциал, но для этого медиа, лейблы, социальные сети должны стать белыми рыцарями и бороться за качество против музыкального мусора", – сказал генеральный продюсер "Нового Радио" Роман Емельянов.

Чтобы принять участие в кастинге, необходимо подать заявку на сайте muz.newradio.ru. За новостями можно следить на интернет-ресурсе конкурса, в эфире "Нового Радио", а также в социальных сетях.

Слушайте "Новое Радио" в Барнауле на частоте 91.1 FM, а также онлайн на сайте fmprod.ru.

Напомним, что победителем первого сезона конкурса "Музыкастинг" стала Ольга Зимина, а "Музыкастинга 2.0" – АСИЯ, молодая российская певица Анастасия Алентьева, участница шоу "Песни" на ТНТ.