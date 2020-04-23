В Республике Алтай приступают к дезинфекции сел

Власти организовали дезинфекцию сел Майминского района, сообщает портал "Новости Горного Алтая".

Мероприятие стартует 23 апреля. В Кызыл-Озеке оно начнется в 10:00, в Бирюле, Майме и Манжероке – в 14:00, в Соузге – в 21:00. На следующий день в 12:00 дезинфицируют улицы в Усть-Мунах.

Первоочередное внимание уделят распылению дезинфицирующего раствора в местах массового пребывания людей, в том числе на автобусных остановках и детских площадках.

Напомним, что по данным на утро 23 апреля в Республике Алтай остаются девять выявленных случаев заболевания коронавирусом. Пять из них пришлись на Горно-Алтайск, по два – на Онгудайский и Турочакский районы.