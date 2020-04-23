Число зараженных коронавирусом выросло в Алтайском крае

В Алтайском крае лабораторно подтвердили восемь новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

В географию распространения вируса добавился город Яровое, где выявили первого заболевшего. COVID-19 подтвердился у жителя Славгорода, который по прибытию из Москвы ушел на самоизоляцию в съемной квартире в Яровом.

В общей сложности на 23 апреля в Алтайском крае выявили 144 случая COVID-19. При этом 15 человек вылечились.

Как уже сообщал amic.ru, 22 апреля стало известно о девяти новых случаях заболевания. Впервые инфицированных выявили в Троицком и Целинном районах. Местные жители в соцсетях делились сомнениями, что это именно коронавирус. Однако в краевом Минздраве заявили, что диагноз заболевшим поставлен верно.