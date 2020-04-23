Депутаты Госдумы предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с мессенджера Telegram. По их словам, блокировка наносит урон "престижу государственной власти", пишет "Ъ".

"Сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ", – сказано в законопроекте.

Депутаты добавили, что сейчас Telegram стал официальным средством общения для ряда государственных органов. Например, в мессенджере функционируют оперативные штабы по коронавирусу почти всех регионов страны.

Обращение направлено Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву.

Напомним, что по требованию Роскомнадзора Telegram был заблокирован на территории РФ с апреля 2018 года.