Депутаты Госдумы предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с мессенджера Telegram. По их словам, блокировка наносит урон "престижу государственной власти", пишет "Ъ".
"Сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ", – сказано в законопроекте.
Депутаты добавили, что сейчас Telegram стал официальным средством общения для ряда государственных органов. Например, в мессенджере функционируют оперативные штабы по коронавирусу почти всех регионов страны.
Обращение направлено Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву.
Напомним, что по требованию Роскомнадзора Telegram был заблокирован на территории РФ с апреля 2018 года.
Комментарии
Ну о чём и речь, банда эталонных идиотов.
"Обломились" и пытаются оправдаться... А гонору то было... И послал их Дуров и пошли они строем...
Эм......а его разве блокировали? Работает же, помню были когда активные опытки, были перебои в работе, даже как то ВПН ставил, а потмо всё...самостоятельно давно уже робит же.....
Депутаты добавили, что сейчас Telegram стал официальным средством общения для ряда государственных органов.
что должным образом характеризует законопослушность представителей ряда государственных органов )))
Просто наградили бы Дурова почётной грамотой ФСБ (заочно) - на следующий же день "западные партнёры" сами бы этот "мессенджер" закрыли
По- ходу этот ряд государственных органов опаснее террористов будет.
Их ведь блокировка победила.
Сумму всего мероприятия ещё озвучили бы
Пусть взыщут деньги, потраченные на блокировку, с тех, кто ее затеял
23.04.2020 12:21
- гость -
С чего это вдруг то? Они не перед кем не несут ответственности, бесконтрольны. Их ведь никто не выбирал, ведь действующая выборная система это полная профонация.