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Депутаты Госдумы предложили разблокировать Telegram

, ИА "Амител"
Законопроект уже готов
Фото: telegram.org

Фото: telegram.org

Депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с мессенджера Telegram. По их словам, блокировка наносит урон "престижу государственной власти", пишет "Ъ".

"Сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ", – сказано в законопроекте. 

Депутаты добавили, что сейчас Telegram стал официальным средством общения для ряда государственных органов. Например, в мессенджере функционируют оперативные штабы по коронавирусу почти всех регионов страны. 

Обращение направлено Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву. 

Напомним, что по требованию Роскомнадзора Telegram был заблокирован на территории РФ с апреля 2018 года. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.04.2020 12:04
АБОРИГЕН

Ну о чём и речь, банда эталонных идиотов.

23.04.2020 12:10
- гость -

"Обломились" и пытаются оправдаться... А гонору то было... И послал их Дуров и пошли они строем...

23.04.2020 12:11
krash

Эм......а его разве блокировали? Работает же, помню были когда активные опытки, были перебои в работе, даже как то ВПН ставил, а потмо всё...самостоятельно давно уже робит же.....

23.04.2020 12:15
- гость -

Депутаты добавили, что сейчас Telegram стал официальным средством общения для ряда государственных органов.

что должным образом характеризует законопослушность представителей ряда государственных органов )))

23.04.2020 12:17
о

Просто наградили бы Дурова почётной грамотой ФСБ (заочно) - на следующий же день "западные партнёры" сами бы этот "мессенджер" закрыли

23.04.2020 12:20
- гость -

По- ходу этот ряд государственных органов опаснее террористов будет.
Их ведь блокировка победила.
Сумму всего мероприятия ещё озвучили бы

23.04.2020 12:21
- гость -

Пусть взыщут деньги, потраченные на блокировку, с тех, кто ее затеял

23.04.2020 12:44
АБОРИГЕН

23.04.2020 12:21
- гость -
С чего это вдруг то? Они не перед кем не несут ответственности, бесконтрольны. Их ведь никто не выбирал, ведь действующая выборная система это полная профонация.

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