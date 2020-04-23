Полицейским хотят разрешить вскрывать авто и стрелять при угрозе нападения

Кабинет министров утвердил законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в Госдуме.

Одним из его аспектов стало разрешение вскрывать автомобили "для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях".

При этом правоохранитель не несет ответственности за вред частной собственности, который был нанесен в результате таких действий. В то же время владелец транспорта должен быть проинформирован о проникновении в его авто в течение суток с момента такого действия.

Другим новшеством станет разрешение применять огнестрельное оружие не только в том случае, когда преследуемый подозреваемый явно пытается нанести вред здоровью и жизни полицейского, но и когда он собирается "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".

Также полицейским собираются дать право ограждать место проведения массовых мероприятий и оцеплять дома, проводя досмотр людей, которые собираются проникнуть в них.

А чтобы полицейских не привлекли к ответственности за эти действия, которые могут быть расценены гражданами как ущемление их прав, сотрудникам МВД предлагают дать иммунитет.

"Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции", – так выглядит формулировка, которой авторы законопроекта хотят дополнить статью 30 закона "О полиции".