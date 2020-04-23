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Полицейским хотят разрешить вскрывать авто и стрелять при угрозе нападения

, ИА "Амител"
Соответствующий законопроект подготовили в правительстве РФ
Фото: klops.ru

Фото: klops.ru

Кабинет министров утвердил законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в Госдуме.

Одним из его аспектов стало разрешение вскрывать автомобили "для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях".

При этом правоохранитель не несет ответственности за вред частной собственности, который был нанесен в результате таких действий. В то же время владелец транспорта должен быть проинформирован о проникновении в его авто в течение суток с момента такого действия.

Другим новшеством станет разрешение применять огнестрельное оружие не только в том случае, когда преследуемый подозреваемый явно пытается нанести вред здоровью и жизни полицейского, но и когда он собирается "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".

Также полицейским собираются дать право ограждать место проведения массовых мероприятий и оцеплять дома, проводя досмотр людей, которые собираются проникнуть в них.

А чтобы полицейских не привлекли к ответственности за эти действия, которые могут быть расценены гражданами как ущемление их прав, сотрудникам МВД предлагают дать иммунитет.

"Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции", – так выглядит формулировка, которой авторы законопроекта хотят дополнить статью 30 закона "О полиции".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.04.2020 10:43
- гость -

Используют пандемию, чтобы отобрать последние права у населения? Помощь населению не оказывают, как в других странах, но репрессии готовы вводить?

23.04.2020 10:51
CALIBR

А не фиг было стаканчиками кидаться ,отныне это будет считаться угрозой жизни "космонавту "при исполнении со всеми вытекающими и затекающими...

23.04.2020 10:55
АБОРИГЕН

Ну очевидная же тупость. Тупой кабинет министров принимает тупой закон. Таких законодателей пора разгонять за профнепригодность. После эпохи Путина придется проводить полную ревизию законодательной базы, начиная от основного закона и заканчивая законами субъектов РФ. Столько мусора и дерьма скопилось в них, что жить по ним практически невозможно.

23.04.2020 11:00
- гость -

Прав будет столько, сколько у эцилопа в фильме "Кин-дза-дза", только эцилоп умнее.
А современные полицаи, жертвы ЕГЭ, смогут вызубрить наизусть три фразы:
1. "Стой, стрелять буду
2 ."Стой, стреляю"
3. "Он хотел на меня напасть, а у меня иммунитет".
А те, кто сдавал ЕГЭ дистанционно на самоизоляции, выучат лишь третью фразу и будет достаточно.

23.04.2020 11:00
- гость -

Если полицай начнет вскрывать машину, а собственник увидит и возмутится - то возможна стрельба на поражение?

23.04.2020 11:05
CALIBR

23.04.2020 11:00
- гость -
Если полицай начнет вскрывать машину, а собственник увидит и возмутится - то возможна стрельба на поражение?
+++++++++++++
Возможно ,ведь у него больше кацэ (прав) и цвет штанов отличается от вашего .Даже если вы будете прикрываться Конституцией как православный крестом от нечисти.

23.04.2020 11:06
- гость -

Опричники... Жесть.

23.04.2020 11:09
- гость -

А не фиг было стаканчиками кидаться ,отныне это будет считаться угрозой жизни

Угрозой жизни будет твой внешний вид, полицай заявит, что твой облик его напугал и он выстрелил, а путинский судья его оправдает, так как будет согласен, что наш бедный голодный народ пугает их богатый сытый народ и ему страшно ходить по улицам, поэтому он вынужден на лексусе ездить в сопровождении охраны.

23.04.2020 11:13
- гость -

Мое мнение, что власть вообще хочет "затянуть гайки", а все эти нормы вводят для устрашения народа, что бы в открытую убивать людей ссылаясь на закон! Перестреляют мирно стоящих демонстрантов и скажут - защищались от нападения!

23.04.2020 11:18
- гость -

Чубайс же сказал, что населения РФ достаточно 50 млн., остальные лишние.
Вот теперь вместе с пенсионным фондом и медициной, уменьшением населения займутся и полицаи. Вышел на митинг, лишний, обнулился. Сидишь дома, дрожишь от страха, поживи пока.

23.04.2020 11:21
CALIBR

23.04.2020 11:09
- гость -
Угрозой жизни будет твой внешний вид, полицай заявит, что твой облик его напугал и он выстрелил, а путинский судья его оправдает, так как будет согласен, что наш бедный голодный народ пугает их богатый сытый народ и ему страшно ходить по улицам, поэтому он вынужден на лексусе ездить в сопровождении охраны.
+++++++++++++
Спасибо , вы меня почти убедили!

Где ваша организация раздает парабеллумы - я буду прикрывать отход в горы или можно внести наличные , чтобы спасти отца русской демократии ? ))

23.04.2020 11:29
- гость -

Что то вы себя сильно вольяжно ведете? Без опасения за собственную шкуру. Сами не верите в то что пишите?

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