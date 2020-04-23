Цены на поездки на теплоходах установили в Алтайском крае

Региональное управление по тарифам утвердило стоимость перевозки на пригородных теплоходах, сообщает пресс-служба ведомства.

Максимальные тарифы распределились так:

Барнаул – Кокуйское: взрослый – 160 рублей, детский – 80;

Барнаул – Бобровка: взрослый – 78 рублей, детский – 39;

Барнаул – Рассказиха: взрослый – 90 рублей, детский – 45.

Отмечается, что установленные цены ниже экономически обоснованной стоимости.

"На протяжении ряда лет пассажиры, пользующиеся этим видом транспорта, оплачивают порядка 12% от реальной стоимости поездки. Потери доходов ООО "Барнаульский речной порт" от регулирования тарифов по пригородным линиям возмещаются из краевого бюджета", – говорится в сообщении.