Цены на поездки на теплоходах установили в Алтайском крае

Региональное управление по тарифам утвердило стоимость перевозки на пригородных теплоходах, сообщает пресс-служба ведомства.
Максимальные тарифы распределились так:
- Барнаул – Кокуйское: взрослый – 160 рублей, детский – 80;
- Барнаул – Бобровка: взрослый – 78 рублей, детский – 39;
- Барнаул – Рассказиха: взрослый – 90 рублей, детский – 45.
Отмечается, что установленные цены ниже экономически обоснованной стоимости.
"На протяжении ряда лет пассажиры, пользующиеся этим видом транспорта, оплачивают порядка 12% от реальной стоимости поездки. Потери доходов ООО "Барнаульский речной порт" от регулирования тарифов по пригородным линиям возмещаются из краевого бюджета", – говорится в сообщении.
Комментарии
Ещё одно убыточное предприятие.
Прошлые годы цена билета на автобусе была в два раза выше цены на теплоходе (говорю про проезд до Бобровки), сейчас ценник почти сравнялся..
Цена практически такая же как и на автобусе, но раньше теплоходы часто ходили до Бобровки сейчас редко, вопрос зачем нужны теплоходы? Дачи в бобровке смотрю стали массово продавать, раньше цены ломили теперь сбавляют, невыгодно стало туда ездить!
когда не теплоход?
а мурена будет в этом году?
Прогулочные только оставить надо
Автобус до Бобровки маленький, душный, долго идёт, оставался один теплоход, но он и то стал ходить редко, сейчас и цена практически подравнялась до автобуса, смысл езды на дачу? Теплоходы надо оставить как прогулочные, ещё выгодно будет, люди с удовольствием будут проводить время
А пропус будут требовать при посадке? Прогулки вам ...
Ну когда то это закончится же