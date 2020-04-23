Четверг, 23 Апрель, 11:28

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,04
€ 83,68
26°

57999 +0
Обь
438см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Пьяные барнаульцы мешали работать технике, которая дезинфицировала улицы

, ИА "Амител"
На водителя и его семью пообещали наслать проклятие
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Нетрезвая пара, прогуливаясь по центру Барнаула, увидела технику, которая дезинфицировала улицы. Барнаульцам это не понравилось, и они решили остановить работы. 

Женщина сначала просто встала перед автомобилем, а потом стала лезть на капот. Ее партнер все это время стоял рядом и ругался на водителя. Когда ему сказали о том, что он пьян, мужчина возмутился и стал выяснять, по каким признакам вычислили, что он выпил. 

Бунт закончился только после того, как рабочие позвонили в 112 и начали рассказывать диспетчеру о происходящем, сообщили очевидцы. Женщина слезла с капота машины, отошла в сторону, но перед уходом пообещала, что проклянет водителя и всю его семью. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.04.2020 11:16
- гость -

А где полиция.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
11:15
Wildberries и бесплатная сертификация: как помогают предпринимателям на Алтае 0
11:03
Пьяные барнаульцы мешали работать технике, которая дезинфицировала улицы 1
10:50
Цены на поездки на теплоходах установили в Алтайском крае 2
10:37
Полицейским хотят разрешить вскрывать авто и стрелять при угрозе нападения 11
10:29
В Новосибирской области не исключают введение электронных пропусков для водителей 1
10:16
Отделался испугом. Верховный суд пояснил, когда можно штрафовать из-за COVID-19 7
10:05
Пора вставать на рельсы: эксперт рассказала, как внешняя торговля переживает кризис 0
09:47
В Республике Алтай приступают к дезинфекции сел 1
09:32
Названа дата начала нового учебного года в вузах 0
09:17
Водитель "Газели" сбил пешехода и протаранил автобус на Алтае 6
09:02
Важный выбор: чем отличаются рафинированное и нерафинированное масло и какое полезнее 0
08:48
Жительница Барнаула перевела почти 100 тысяч рублей заключенному для создания бизнеса 9
08:31
"Он погиб почти сразу, в первом бою". История о братьях, которых разделила война 0
08:13
4216 проб на коронавирус взяли в Республике Алтай 0
08:07
Крупный завод стройматериалов на Алтае открыл интернет-магазин 0
07:55
Алтайские депутаты соберутся на виртуальную сессию 30 апреля 3
07:50
Лысые спасут мир. Министры и блогеры бреются налысо по призыву Рамзана Кадырова 8
07:39
Режим электронных пропусков предложили ввести в Алтайском крае 81
07:29
Воры "короновались". Как мошенники наживаются на страхе людей перед пандемией 3
07:16
Как отдыхаем на майские праздники в 2020 году и будут ли они вообще 4
07:10
Помогают или душат? Почему закрытые салоны красоты могут ухудшить ситуацию с COVID-19 52
07:03
"Переобуваемся" бесплатно. Как получить в подарок шиномонтаж и геометрию колес 2
06:51
Виктория Боня назвала коронавирус заговором для массового чипирования людей 14
06:44
Флешмобом на флешмоб. Барнаульские школьники ответили своим учителям 0
06:38
Американец со своей глухой и слепой собакой покорил соцсети 2
06:29
Следователи раскрыли убийство семьи алтайского авторитета спустя четверть века 2
06:15
Российские школьники могут остаться без канцтоваров 3
06:02
До +31°С потеплеет в Алтайском крае 23 апреля 0
23:58
Алтайский край получит дополнительные аппараты ИВЛ 5
23:12
Аналитики предупредили о возможном подорожании соли из-за коронавируса 6
22:41
В России не будут поверять счетчики до 2021 года 2
22:16
Барнаулец ограбил автомат с мягкими игрушками 2
21:39
Мантуров: Алтайскому краю стоит активнее закупать средства защиты от COVID-19 0
21:10
Соцсети: сотрудница алтайского Росреестра заразилась коронавирусом 4
20:46
Алтайский рудник продолжает работу, несмотря на массовое заражение COVID-19 2
20:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 24 1
20:07
Это не туберкулез. Алтайский Минздрав прокомментировал последние случаи COVID-19 0
19:42
Главную медсестру рубцовской ЦРБ осудят за взятки 2
19:11
Заболевший коронавирусом в алтайском селе оказался москвичом 5
18:54
Виктор Томенко может усилить ограничительные меры из-за COVID-19 в Алтайском крае 10
18:28
Учебный год в Республике Алтай из-за коронавируса закончится досрочно 3
18:23
СМИ: Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Врачи раскрыли ее диагноз 2
18:12
Предоставляем возможность. Налог для самозанятых Алтайского края введут с 1 июля 2
17:52
В Барнауле начали наносить новую дорожную разметку из термопластика 2
17:42
Барнаульские байкеры помогают самоизолированным пенсионерам 2
17:30
Пять аграрных предприятий Алтайского края вошли в список системообразующих 0
17:18
Полиция нашла 35 барнаульских детей, которые не самоизолировались 10
17:11
Барнаульской больнице подарили дезсредства для борьбы с коронавирусом 2
17:03
Барнаульцы нашли гранату у себя на огороде. Видео 0
16:54
Рубите, мужики. Алтайские депутаты встали на защиту государственных лесников 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.