Четыре краснокнижные птицы погибли на Алтае из-за контрабандистов

Фото: оперативная съемка ПУ ФСБ России по Алтайскому краю

Следственное отделение УФСБ России по Алтайскому краю завершило разбирательство в отношении контрабандистов, которые пытались вывезти в Казахстан соколов-сапсанов, занесенных в Красную книгу РФ.

Гражданину одной из стран Центральной Азии и его пособнику из России предъявили обвинение в контрабанде и незаконном приобретении особо ценных диких животных.

"Зная о высокой рыночной стоимости редких соколов, принадлежащих к виду сапсан, группа лиц по предварительному сговору разработала схему по их незаконному перемещению в обход госграницы РФ для извлечения личной прибыли", – констатировали в пресс-центре УФСБ РФ по региону.

Как выяснили силовики, мужчины приобрели шесть краснокнижных птиц, после чего держали их в неволе и передавали друг другу для доставки в пограничную зону Угловского района. План оказался провальным – при попытке пересечения границы контрабандистов задержали.

Редких птиц перевозили в плохих условиях, из-за чего четыре из них погибли. Двум соколам потребовалась помощь ветеринаров. Сейчас здоровью птиц ничего не угрожает.

Ущерб, который контрабандисты причинили государству, составил около четырех миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передано в Угловский районный суд.