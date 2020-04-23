"Материал довольно интересный". Председатель АКЗС – о дистанционном обучении

Председатель АКЗС Александр Романенко назвал дистанционное обучение приемлемым вариантом в сложившейся ситуации, но подчеркнул, что прямое общение преподавателя и ребенка заменить нельзя. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

"Моя старшая внучка – школьница, ей 12 лет. Средняя в прошлом году пошла в первый класс. Они, как и их одноклассники, сейчас учатся дистанционно. Я сам поучаствовал, посмотрел. На мой взгляд, материал достаточно интересный. Но дело в том, нужно чтобы и ребенок был заинтересован, и родители тоже. Ведь процесс учебы надо в определенной степени контролировать", – сказал Романенко.

Также председатель АКЗС подчеркнул, что комитет Заксобрания по социальной политике отслеживает ситуацию с удаленным обучением.

Напомним, что дистант в школах края стартовал с 13 апреля в связи с пандемией COVID-19. Как ранее сообщил amic.ru, успеваемость школьников на "удаленке" даже повысилась, а власти для поддержки учеников ввели мораторий на двойки.