Очередная группа алтайских туристов возвращается из Таиланда

Группа российских туристов вернется на родину из Таиланда в четверг, 23 апреля. Вывозной рейс по маршруту Бангкок – Новосибирск – Красноярск организовала авиакомпания S7. Самолет вылетел в 11:59 по местному времени (аналогичное барнаульскому). В Толмачево борт ждут около 19:00.
На рейс зарегистрировались порядка 200 пассажиров, сообщает Telegram-канал "Госуслуги: Бангкок – РФ". Это жители Алтайского края, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, а также Республики Алтай. По прибытии их ждет двухнедельный карантин.
Как уже сообщал amic.ru, Россия полностью ограничила международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса. Разрешены только рейсы, которые возвращают россиян домой.
Комментарии
Карантин, надеюсь, в обсерваторе. А то опять потом будем умными задним умом.
ага. ждет их карантин
а они нет
Чего им на курорте не отдыхается?
Что за люди улетали во время разгула эпидемии?
"Огласите весь список! Пожалуйста!" (с)
Земляки!! родненькие! по што нынче счастье на чужбине то?!
Мне турагенство в конце февраля или даже в начале марта сватало горящие дешевые путевки.
У меня хватило здравого смысла и настойчивости отказаться.
Несколько дней менеджеры мягко прессовали.
Понятно, что это их хлеб.
Кто-то, видимо, не смог отказаться, ума не хватило.
Так что встречаем дураков.
"Так что встречаем дураков." (с)
Не правильно думаете,надо:встречайте,дураки!