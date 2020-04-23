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Очередная группа алтайских туристов возвращается из Таиланда

, ИА "Амител"
Самолет вылетел из Бангкока
Фото: Goodfon.ru

Фото: Goodfon.ru

Группа российских туристов вернется на родину из Таиланда в четверг, 23 апреля. Вывозной рейс по маршруту Бангкок – Новосибирск – Красноярск организовала авиакомпания S7. Самолет вылетел в 11:59 по местному времени (аналогичное барнаульскому). В Толмачево борт ждут около 19:00. 

На рейс зарегистрировались порядка 200 пассажиров, сообщает Telegram-канал "Госуслуги: Бангкок – РФ". Это жители Алтайского края, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, а также Республики Алтай. По прибытии их ждет двухнедельный карантин.

Как уже сообщал amic.ru, Россия полностью ограничила международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса. Разрешены только рейсы, которые возвращают россиян домой.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

23.04.2020 12:55
- гость -

Карантин, надеюсь, в обсерваторе. А то опять потом будем умными задним умом.

23.04.2020 12:59
- гость -

ага. ждет их карантин
а они нет

23.04.2020 13:24
гость

Чего им на курорте не отдыхается?

23.04.2020 13:27
- гость -

Что за люди улетали во время разгула эпидемии?

23.04.2020 13:32
Гость

"Огласите весь список! Пожалуйста!" (с)

23.04.2020 13:44
- гость -

Земляки!! родненькие! по што нынче счастье на чужбине то?!

23.04.2020 13:47
- гость -

Мне турагенство в конце февраля или даже в начале марта сватало горящие дешевые путевки.
У меня хватило здравого смысла и настойчивости отказаться.
Несколько дней менеджеры мягко прессовали.
Понятно, что это их хлеб.
Кто-то, видимо, не смог отказаться, ума не хватило.
Так что встречаем дураков.

23.04.2020 13:56
Гость

"Так что встречаем дураков." (с)
Не правильно думаете,надо:встречайте,дураки!

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