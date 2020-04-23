Очередная группа алтайских туристов возвращается из Таиланда

Группа российских туристов вернется на родину из Таиланда в четверг, 23 апреля. Вывозной рейс по маршруту Бангкок – Новосибирск – Красноярск организовала авиакомпания S7. Самолет вылетел в 11:59 по местному времени (аналогичное барнаульскому). В Толмачево борт ждут около 19:00.

На рейс зарегистрировались порядка 200 пассажиров, сообщает Telegram-канал "Госуслуги: Бангкок – РФ". Это жители Алтайского края, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, а также Республики Алтай. По прибытии их ждет двухнедельный карантин.

Как уже сообщал amic.ru, Россия полностью ограничила международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса. Разрешены только рейсы, которые возвращают россиян домой.