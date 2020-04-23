Ребенка, вылечившегося от COVID-19, выписали из больницы в Алтайском крае

23 апреля из больницы выписали еще двух человек, вылечившихся от COVID-19. Среди них – один ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал "Ленина, 59" со ссылкой на Минздрав Алтайского края.
Ребенок находился в городской больнице №11 Барнаула, взрослый – в горбольнице № 5.
Также стало известно, что выписана ранее заразившаяся коронавирусом роженица. Женщина рассказала, что ее ребенок все еще находится в больнице и поблагодарила медиков за помощь.
Как уже сообщал amic.ru, на утро 23 апреля в Алтайском крае насчитывается 136 случаев заражения коронавирусом. 15 человек вылечились и выписаны из больниц.
Комментарии
хорошая статистика выздоровлений!
Так держать - Алтайская медицина и иммунитет жителей региона!!!
Хорошие новости радуют! Скорого выздоровления и остальным заболевшим!!!
А можно взять интервью у выписавшихся? Что там, как там лежат как с ними обходятся. чем лечат. А то может в камере лежат а в окно просовывают таблетки. Интересно же. Можно даже у Доминиаканки, первой женщины Барнаула взять
Это хорошие новость. А через некоторое время подадут плохие). Уже традиция. Ну это правильно
Доминиаканки
Почему регулярно доминиАканка? Это секта какая-то?
от насморка лечили ибупрофеном и парацетомолом. бой был долгий и тяжелый, но мы победели как печенегов.... потому что мы вместе. жирка надо нагулять еще и потом зашибись всу будет
а где информация о проведенных тестах за день и результатах?
или это и будет плохой новостью?
что за странные задержки в подаче информации