Ребенка, вылечившегося от COVID-19, выписали из больницы в Алтайском крае

23 апреля из больницы выписали еще двух человек, вылечившихся от COVID-19. Среди них – один ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал "Ленина, 59" со ссылкой на Минздрав Алтайского края.

Ребенок находился в городской больнице №11 Барнаула, взрослый – в горбольнице № 5.

Также стало известно, что выписана ранее заразившаяся коронавирусом роженица. Женщина рассказала, что ее ребенок все еще находится в больнице и поблагодарила медиков за помощь.

Как уже сообщал amic.ru, на утро 23 апреля в Алтайском крае насчитывается 136 случаев заражения коронавирусом. 15 человек вылечились и выписаны из больниц.