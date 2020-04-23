В Алтайском крае в настоящее время работают около 50 крупных промпредприятий. Простаивает пока только ООО "Бриллианты Алроса", сообщил в ходе брифинга 23 апреля министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.

По его словам, министерство ведет ежедневный мониторинг промышленных предприятий в Алтайском крае. Химочка напомнил, что на одну неделю в конце марта – начале апреля деятельность остановили все без исключения производства, согласно указу президента. В настоящее время промпредприятия работают в обычном режиме, выполняют те контракты, что были заключены ранее.

"Единственное исключение – это "Бриллианты Алроса". Они простаивают из-за решения головной компании, которая находится в Центральной части России", – пояснил министр.

Вячеслав Химочка отметил, что численность рабочих на крупнейших промпредприятиях края составляет около 37 тысяч человек. В настоящее время на работу уже вышло 79% сотрудников от этого числа. Еще 3,5% рабочих находится на "удаленке".

Что касается оставшихся кадров, то в их число входят рабочие старше 65 лет (по закону находятся на больничном), беременные, а также временно нетрудоспособные. Все они сейчас не работают.

"Тех сотрудников, кто не задействован в настоящее время на производстве, но трудоустроен – их совсем немного, наши предприятия пытаются сохранить коллективы", – резюмировал глава Минпрома.