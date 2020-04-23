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Около 20 % сотрудников алтайских промпредприятий не вышли на работу после локдауна

, ИА "Амител"
При этом полностью остановлено только одно производство

В Алтайском крае в настоящее время работают около 50 крупных промпредприятий. Простаивает пока только ООО "Бриллианты Алроса", сообщил в ходе брифинга 23 апреля министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.

По его словам, министерство ведет ежедневный мониторинг промышленных предприятий в Алтайском крае. Химочка напомнил, что на одну неделю в конце марта – начале апреля деятельность остановили все без исключения производства, согласно указу президента. В настоящее время промпредприятия работают  в обычном режиме, выполняют те контракты, что были заключены ранее.

"Единственное исключение – это "Бриллианты Алроса". Они простаивают из-за решения головной компании, которая находится в Центральной части России", – пояснил министр.

Вячеслав Химочка отметил, что численность рабочих на крупнейших промпредприятиях края составляет около 37 тысяч человек. В настоящее время на работу уже вышло 79% сотрудников от этого числа. Еще 3,5% рабочих находится на "удаленке".

Что касается оставшихся кадров, то в их число входят рабочие старше 65 лет (по закону находятся на больничном), беременные, а также временно нетрудоспособные. Все они сейчас не работают.

"Тех сотрудников, кто не задействован в настоящее время на производстве, но трудоустроен – их совсем немного, наши предприятия пытаются сохранить коллективы", – резюмировал глава Минпрома.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

23.04.2020 11:43
- гость -

После чего? По русски-то писать нельзя???

23.04.2020 11:54
АБОРИГЕН

Языки учите, пеньки.

23.04.2020 11:54
- гость -


23.04.2020 11:43
- гость -
жители колонии обязаны знать язык хозяев

23.04.2020 12:03
- гость -

23.04.2020 11:54
АБОРИГЕН
Aborig&#232;ne vous n'&#234;tes pas une personne intelligente et vous &#234;tes un esclave dans votre mentalit&#233;. Tes enfants vivront comme toi.

(коротко-абориген, ты очень примитивен и являешься халдеем)

23.04.2020 12:05
- гость -

Языки учите, пеньки.

А зачем, весь мир закрыт. Даже миграционная написала: ваши паспорта пришли, получить можете позже, храниться у них будут 3 года.

23.04.2020 12:08
- гость -

Химочка напомнил, что на одну неделю в конце марта – начале апреля деятельность остановили все без исключения производства, согласно указу президента.
-----------
Враньё

23.04.2020 12:23
Алиса

"численность рабочих на крупнейших промпредприятиях края составляет около 37 тысяч человек." Да уж, только на АМЗ в свое время работало больше 20 тысяч.

23.04.2020 12:24
гость

За такие заявления надо отправлять на землю, учить мат часть в реальности !!!! Все стоит колом по всей стране! И зарплату сокращать кстати до 12 тыс как всем на карантине!!

23.04.2020 12:37
АБОРИГЕН

23.04.2020 12:05
- гость -
Мир закрыт временно а вот мозги у некоторых запаяны на весь период эксплуатации.

23.04.2020 12:47
- гость -

23.04.2020 12:37
АБОРИГЕН Вы быдло

23.04.2020 12:51
АБОРИГЕН

23.04.2020 12:47
- гость -
Да, бытует такая версия, среди местного многочисленного сообщества анонимов.

23.04.2020 13:20
гость

В числе этих 37 тыс рабочих учтены и те кто находится в отпуске за свой счёт и те кто в простое с оплатой 2/3 и те кто работает неполный рабочий день или неделю и те, кто уже получил уведомление о сокращении но ещё пока работает. Цифра в 37 тыс чел ни о чем не говорит. Лучше бы озвучил данный чиновник насколько просел фонд оплаты труда и ндфл

23.04.2020 17:39
- гость -

23.04.2020 12:47
- гость
Г-да, вас откровенно троллят аборигены-месные и прочая шваль, а вы ведётесь, чем их подкармливаете. Сдержитесь, проигнорируте, сами сдохнут. Безответный вброс дерьма в пустоту их убивает.

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