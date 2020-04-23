В Алтайском крае в настоящее время работают около 50 крупных промпредприятий. Простаивает пока только ООО "Бриллианты Алроса", сообщил в ходе брифинга 23 апреля министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.
По его словам, министерство ведет ежедневный мониторинг промышленных предприятий в Алтайском крае. Химочка напомнил, что на одну неделю в конце марта – начале апреля деятельность остановили все без исключения производства, согласно указу президента. В настоящее время промпредприятия работают в обычном режиме, выполняют те контракты, что были заключены ранее.
"Единственное исключение – это "Бриллианты Алроса". Они простаивают из-за решения головной компании, которая находится в Центральной части России", – пояснил министр.
Вячеслав Химочка отметил, что численность рабочих на крупнейших промпредприятиях края составляет около 37 тысяч человек. В настоящее время на работу уже вышло 79% сотрудников от этого числа. Еще 3,5% рабочих находится на "удаленке".
Что касается оставшихся кадров, то в их число входят рабочие старше 65 лет (по закону находятся на больничном), беременные, а также временно нетрудоспособные. Все они сейчас не работают.
"Тех сотрудников, кто не задействован в настоящее время на производстве, но трудоустроен – их совсем немного, наши предприятия пытаются сохранить коллективы", – резюмировал глава Минпрома.
Комментарии
После чего? По русски-то писать нельзя???
Языки учите, пеньки.
23.04.2020 11:43
- гость -
жители колонии обязаны знать язык хозяев
23.04.2020 11:54
АБОРИГЕН
Aborigène vous n'êtes pas une personne intelligente et vous êtes un esclave dans votre mentalité. Tes enfants vivront comme toi.
(коротко-абориген, ты очень примитивен и являешься халдеем)
Языки учите, пеньки.
А зачем, весь мир закрыт. Даже миграционная написала: ваши паспорта пришли, получить можете позже, храниться у них будут 3 года.
Химочка напомнил, что на одну неделю в конце марта – начале апреля деятельность остановили все без исключения производства, согласно указу президента.
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Враньё
"численность рабочих на крупнейших промпредприятиях края составляет около 37 тысяч человек." Да уж, только на АМЗ в свое время работало больше 20 тысяч.
За такие заявления надо отправлять на землю, учить мат часть в реальности !!!! Все стоит колом по всей стране! И зарплату сокращать кстати до 12 тыс как всем на карантине!!
23.04.2020 12:05
- гость -
Мир закрыт временно а вот мозги у некоторых запаяны на весь период эксплуатации.