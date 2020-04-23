В Алтайском крае запретили посещать лес и разжигать костры

Временный запрет на посещение лесов установили в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор Виктор Томенко подписал постановление, согласно которому в регионе вводят особый противопожарный режим.

"По данным Алтайгидрометцентра, сегодня на территории края установился четвертый класс пожарной опасности в лесах. В ближайшее время ожидается повышение класса пожарной опасности до пятого, – отмечают краевые власти. – Прогнозируется увеличение дневных положительных температур до 30 градусов, усиление ветра и отсутствие осадков в течение недели. Все это способствует развитию негативной лесопожарной обстановки".

В связи с этим нельзя разводить костры и посещать лес. Последнее разрешено только работникам тех профессий, которые непосредственно связаны с пребыванием на указанной территории.

В число запрещенных действий также включены проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельхозназначения, особо охраняемых природных территорий, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, в населенных пунктах, садоводствах и на предприятиях.

Властям на местах дали рекомендацию провести комплекс организационно-методических мероприятий, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.