Четверг, 23 Апрель, 22:37

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,13
€ 81,15
22°

62773 +4774
Обь
438см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Ягненок муфлона родился в барнаульском зоопарке. Фото и видео

, ИА "Амител"
В зверинце зафиксировали очередное в этом году пополнение

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появился на свет новый детеныш. Это ягненок муфлона, уточнили сотрудники учреждения.

"Малышка уже уверенно чувствует себя и с радостью позирует на камеру", – написали в группе зверинца в социальной сети "ВКонтакте", разместив фото и видео с ягненком.

С начала года это уже не первое пополнение в зоопарке. Так, ранее родились там камышовые котята. Потомство дала кошка Жужа.

Это стало неожиданностью для сотрудников зверинца: самку привезли из Краснодара только в январе специально для взрослого кота Айко. Позднее выяснили, что Жужа приехала уже беременной. Поэтому их знакомство откладывается до подрастания котят.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
22:10
Ягненок муфлона родился в барнаульском зоопарке. Фото и видео 0
21:38
Еще у более 50 человек в Змеиногорском районе подозревают коронавирус 0
21:13
Маски по 25,5 рубля за штуку продают в магазинах Алтайского края 0
20:41
Предприниматели не могут получить обещанные на зарплаты деньги 0
20:13
В алтайском селе сгорело десять домов 1
19:40
Собака набросилась на ребенка в Бийске и укусила его за щеку 1
19:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 25 1
18:53
"Геи одолели меня". Дмитрий Пухляш Красилов рассказал о личной жизни 0
18:44
Системообразующий "Алтайвагон" через полгода может остаться без тысячи сотрудников 2
18:33
Запуск фонтанов в Барнауле могут отложить из-за коронавируса 1
18:06
Лес горит вблизи станции Озерки в Алтайском крае. Поселок заволокло дымом. Видео 5
17:56
Огромная пробка образовалась между Алтайским краем и Республикой Алтай из-за КПП 6
17:48
"Фото для личного пользования". Главврач Змеиногорской ЦРБ – о костюмах медиков 9
17:36
РЖД изменил порядок покупки билетов на поезда 2
17:27
Общественные территории Барнаула начали обрабатывать от клещей 0
17:14
"Материал довольно интересный". Председатель АКЗС – о дистанционном обучении 1
17:02
В Алтайском крае пройдет акция "Сад памяти", посвященная ветеранам ВОВ 0
16:54
Алтайский сварщик выиграл в лотерею новую квартиру 12
16:42
13 застрявших в Индии алтайских туристов вернутся домой 24 апреля 6
16:30
Путин уверен, что парад в честь Дня Победы обязательно состоится 4
16:18
172 дежурные группы работают в детских садах Барнаула 0
16:04
Новосибирский гастролер. В Барнауле ограбили офис микрозаймов 0
15:52
Число зараженных COVID-19 в России превысило 60 тысяч 4
15:40
Налог для самозанятых. Кого это коснется и кому будет выгодно 16
15:33
+15. Алтайский парламент назначил членов Общественной палаты по своей квоте 1
15:23
Омбудсмен поддержал идею запрета продажи алкоголя в Алтайском крае 51
15:10
Плюс один город. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика 6
15:03
Россельхозбанк продлил срок действия просроченных карт 1
14:50
Алтайский край получил 179 миллионов на доплаты медикам, лечащим пациентов с COVID-19 9
14:36
Четыре краснокнижные птицы погибли на Алтае из-за контрабандистов 0
14:24
Министр рассказал, почему на Алтае не прекращается отопительный сезон в летнюю жару 31
14:13
"Республика Алтай уже давно заказала средства защиты". Хорохордин ответил Мантурову 0
14:01
Барнаулец с автовышки устроил концерт для возлюбленной 4
13:51
"Коллектив не очень". Начальник ГОЧС Бийска ответил на увольнение 4
13:38
"Это невозможно". Власти не закрывают алтайский рудник с 39 случаями COVID-19 7
13:24
Число зараженных коронавирусом выросло в Алтайском крае 9
13:19
Склады горят в Барнауле. Видео 7
13:13
Стало известно, будут ли на Алтае вводить пропуска с QR-кодами по примеру Москвы 34
13:03
Заворотнюк была при смерти, а теперь ее выписали. Что известно о состоянии актрисы? 9
12:49
Очередная группа алтайских туристов возвращается из Таиланда 14
12:42
COVID-19 ни при чем. Почему в Алтайском крае "просело" промпроизводство? 11
12:19
Защиту змеиногорских медиков показали в Алтайском крае 66
12:00
Депутаты Госдумы предложили разблокировать Telegram 12
11:40
Около 20 % сотрудников алтайских промпредприятий не вышли на работу после локдауна 13
11:34
Ребенка, вылечившегося от COVID-19, выписали из больницы в Алтайском крае 7
11:28
А вдруг госпитализация? Что собрать с собой в больницу, если заразился коронавирусом 11
11:15
Wildberries и бесплатная сертификация: как помогают предпринимателям на Алтае 4
11:03
Пьяные барнаульцы мешали работать технике, которая дезинфицировала улицы 15
10:50
Цены на поездки на теплоходах установили в Алтайском крае 8
10:37
Полицейским хотят разрешить вскрывать авто и стрелять при угрозе нападения 42
10:29
В Новосибирской области не исключают введение электронных пропусков для водителей 2
10:16
Отделался испугом. Верховный суд пояснил, когда можно штрафовать из-за COVID-19 13
10:05
Пора вставать на рельсы: эксперт рассказала, как внешняя торговля переживает кризис 1
09:47
В Республике Алтай приступают к дезинфекции сел 2
09:32
Названа дата начала нового учебного года в вузах 0
09:17
Водитель "Газели" сбил пешехода и протаранил автобус на Алтае 7
09:02
Важный выбор: чем отличаются рафинированное и нерафинированное масло и какое полезнее 0
08:48
Жительница Барнаула перевела почти 100 тысяч рублей заключенному для создания бизнеса 9
08:31
"Он погиб почти сразу, в первом бою". История о братьях, которых разделила война 0
08:13
4216 проб на коронавирус взяли в Республике Алтай 0
08:07
Крупный завод стройматериалов на Алтае открыл интернет-магазин 0
07:55
Алтайские депутаты соберутся на виртуальную сессию 30 апреля 4
07:50
Лысые спасут мир. Министры и блогеры бреются налысо по призыву Рамзана Кадырова 8
07:39
Режим электронных пропусков предложили ввести в Алтайском крае 89
07:29
Воры "короновались". Как мошенники наживаются на страхе людей перед пандемией 3
07:16
Как отдыхаем на майские праздники в 2020 году и будут ли они вообще 4
07:10
Помогают или душат? Почему закрытые салоны красоты могут ухудшить ситуацию с COVID-19 68
07:03
"Переобуваемся" бесплатно. Как получить в подарок шиномонтаж и геометрию колес 5
06:51
Виктория Боня назвала коронавирус заговором для массового чипирования людей 14
06:44
Флешмобом на флешмоб. Барнаульские школьники ответили своим учителям 0
06:38
Американец со своей глухой и слепой собакой покорил соцсети 2
06:29
Следователи раскрыли убийство семьи алтайского авторитета спустя четверть века 5
06:15
Российские школьники могут остаться без канцтоваров 3
06:02
До +31°С потеплеет в Алтайском крае 23 апреля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.