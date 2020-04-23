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Защиту змеиногорских медиков показали в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Сотрудникам больницы приходится импровизировать

Врачи в ЦРБ Змеиногорска не имеют специальных защитных костюмов, а работать им приходится в том, что удалось собрать. Об этом сообщает Telegram-канал "Алтайские крайности".

Судя по фотографиям, врачам приходится использовать хирургические халаты и брезентовые накидки вместо специальных защитных костюмов.

Как уже сообщал amic.ru, ранее подтвердилось 37 случаев заболеваний среди сотрудников Корбалихинского рудника в Змеиногорске. На данный момент все они доставлены в рубцовскую ЦРБ.  

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал Алтайский край и Республику Алтай за отсутствие закупок защитных костюмов. По его данным, Алтайский край только недавно заказал первые две тысячи костюмов, Республика Алтай же ни провела ни единой закупки. Мантуров подчеркнул, что в критической ситуации быстро передать защиту не выйдет.

  

 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

23.04.2020 12:28
- гость -

италия важнее

23.04.2020 12:29
- гость -

ну так все в США и ЕС своим деткам власть отправила, ну а граждане России как-нибудь пусть сами выкручиваются

23.04.2020 12:30
- гость -

Сегодня только про это писали!!!!!!

Мантуров: Алтайскому краю стоит активнее закупать средства защиты от COVID-19.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал регионы страны активнее закупать средства индивидуальной защиты от коронавируса. В критической ситуации быстро обеспечить их не получится, считает министр, слова которого передает ТАСС.

23.04.2020 12:30
krash

стыдно должно быть нашим органам власти за такие фото. обокрали страну...всё вывезли...

23.04.2020 12:31
гость

В войну лучше одевались! Позорище! Готовы они, к чему????

23.04.2020 12:32
- гость -

Поможем всем кроме своих.

23.04.2020 12:33
гость

Вот интересно, беда началась в Змеиногорске еще 10 апреля, 17 апреля и т.д. Неужели за это время всесильные и всемогущие не смогли предоставить необходимые средства защиты?

23.04.2020 12:36
гость

Пусть Томенко посмотрит на это безобразие. в т.ч и и на готовность Рубцовской больницы. ХочетЦа сказать или спросить, ВЫ там совсем КУ-КУ?

23.04.2020 12:37
- гость -

Какой кошмар!!!!
Ведь краевые власти пишут,что всё готово,все силы брошены на борьбу с коронавирусом.
А мы читаем такие сводки:
21 апреля коронавирус был подтвержден у 37 работников рудника в Змеиногорске.
Заразившихся расположили в ЦРБ из-за того, что здание роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации, ещё не готово к приему больных.

23.04.2020 12:37
- гость -

Зато мы Италии , США, Сирии, Китаю помогаем.. толи смеяться толи плакать. Какой стыд

23.04.2020 12:37
- гость -

бахилы я так понимаю делали по рекомендации заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентины Игнатенко:
«Скажите мне, пожалуйста, в чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю, костюмы "Тайвек", или маски лицевые, или очки, респираторы — проблема. Бахилы! Две тряпочки сшить! Возьмите ткань любую, посадите 2–3 санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего. Почему вы ждете манны небесной? Кто вам их привезет?»

23.04.2020 12:39
- гость -

Ребята, это позор! Слов нету. Это фото показывает о том, в какой дыре мы находимся. Снимки для Европы будут крылатые.

23.04.2020 12:39
Я

23.04.2020 12:33
гость
Вот интересно, беда началась в Змеиногорске еще 10 апреля, 17 апреля и т.д. Неужели за это время всесильные и всемогущие не смогли предоставить необходимые средства защиты?

Ну вы как будто сегодня родились.)) В Москве давно знают, что в крае всё "зашибись" и всего "завались". Что чиновнику суетиться, само пройдет и рассосётся. А этим в костюмах завтра "головы пооткрутят", а нам скажут, что это была их личная инициатива, они так "прикалывались". Вы что думаете в других больницах лучше? Берегите себя

23.04.2020 12:40
- гость -

Так там и врачей то кот наплакал...никого почти не осталось. Скопирую свое же сообщение с яркой ветки :
Почему молчат депутаты из системы здравоохранения? Герасименко, Елыкомов, Лазарев? Пусть расскажут, что оптимизация и модернизация позволила нашей медицине смело принять удар . Очень ждем интервью из океанического лайнера

23.04.2020 12:42
- гость -

А слово "инвалид " с каких пор является оскорблением?

23.04.2020 12:50
Я

23.04.2020 12:40
- гость -
Так там и врачей то кот наплакал...никого почти не осталось.

Из сотрудников министерства можно сформировать "летучие отряды", они всё знают, всё умеют, от всего вылечат, там на все районы хватит. Вот и покажут на личном примере как надо работать.

23.04.2020 12:50
- гость -


23.04.2020 12:36
гость

Ку-ку идет от обнуленного...

23.04.2020 12:52
Наталья


23.04.2020 12:39
- гость -

Ребята, это позор! Слов нету. Это фото показывает о том, в какой дыре мы находимся. Снимки для Европы будут крылатые.


+100500 Не только для Европы, даже для Москвы!!!
Пусть власть в гости приедет,ее оденут в такой же костюм!!!

Смех сквозь слезы!!!

23.04.2020 12:52
- гость -

"В регионах по поручению президента сейчас аккумулируют медицинские ресурсы на борьбу с коронавирусом. Оборудуют места в больницах, закупают аппаратуру, готовят персонал"

"Глава государства потребовал от губернаторов относиться ко всем санитарным требованиям самым внимательным образом."

"Президент предупредил власти регионов, что будет расценивать как преступную халатность недоработки в борьбе с коронавирусом."

23.04.2020 12:57
гость

Стыд.

23.04.2020 12:59
Гость

Это система власти так работает, знаменитая вертикаль. Во всем же так, куда не ткни. Зато на побережьях европы и в штатах много домов скуплено членами этой вертикали. Одно радует, сейчас им не сбежать туда.

23.04.2020 13:00
- гость -

Надо итальянцам показать фотку "воот цените... все вам, все вам..."

23.04.2020 13:01
- гость -

Сейчас найдут виноватых- глав врача или главу района.. хотя они и сами примерно так же выглядят

23.04.2020 13:02
- гость -

23.04.2020 12:37
- гость -

вы в своем уме , посадите саниторок строчить...
кто будет утки ставить больным и мыть полы, менять белье и прочее пока они строчат
Если умная такая то иди и строчи бахилы, либо помогай утки выносить.

23.04.2020 13:03
гость

спасибо деду за победу

23.04.2020 13:04
- гость -

Зато губернатор Алтайского края вошёл в топ-10 лучших борцов с коронавирусом.

23.04.2020 13:07
Я

Внимательно присмотрелся к костюмам, недоработки есть, нехватает резиновых сапог, и резинового фартука с фермы, не по феншую))) А так да, хорошая идея скинуть фото в Москву

23.04.2020 13:09
- гость -

23.04.2020 12:37
- гость -

вы в своем уме , посадите саниторок строчить...

ничего вы не понимаете в государственном управлении рф...
с нетерпением ждем "никто никому ничего не обещал" (c)

23.04.2020 13:15
Olga

Голь на выдумку хитра

23.04.2020 13:16
гость

Не случайно среди первых заболевших более 8 медицинских работников. Посмотрите интервью губернатора, где он говорит о заболевших сотрудниках ГБ5 и ГБ4. Где комментарии МЗ?

23.04.2020 13:22
Рубцовчанин

Это фиаско ! Два параллельных мира

23.04.2020 13:25
- гость -

23.04.2020 13:02
- гость -

Это была цитата кубанской чиновницы. Поищите, очень познавательно

23.04.2020 13:25
Я

23.04.2020 13:16
гость
Не случайно среди первых заболевших более 8 медицинских работников. Посмотрите интервью губернатора, где он говорит о заболевших сотрудниках ГБ5 и ГБ4. Где комментарии МЗ?

Ага, счас)). Откомментируют, скажут, "во время войны с голыми руками на танки шли", всё эпидемии в СССР ликвидировали, а вы ноите, просите, в костюмах и респираторах и дурак работать сможет, надо приспосабливаться, понимать текущую ситуацию. Они много умных слов и выражений знают.

23.04.2020 13:26
- гость -

Я бы на месте врачей самоизолировался

23.04.2020 13:29
гость

а как там дела в Украине?

23.04.2020 13:30
- гость -

Зато в Москве одна беда- парковки платные.

23.04.2020 13:35
13.29

На украине все плохо, в сша тоже.. мы всем помогаем. Мы - великие !

23.04.2020 13:36
- гость -

Послушайте! А кто-нибудь из этих врачей или глав.врач больницы стучался в приёмную? Приёмную Томенко для начала. Или ждём, когда догадаются и принесут? Или боимся побеспокоить???!!!

23.04.2020 13:44
- гость -

А в крае только услышали про коронавирус???
Зачем стучаться???Они лечат больных!!! У врачей сейчас работы выше крыши!

23.04.2020 13:44
гость

Если они будут ездить, стучаться по приемным, то в районе некому будет оказывать медицинскую помощь. Укомплектованность кадрами менее 50%. В преддверии эпидемии, в феврале и марте надо было МЗ провести централизованные закупки, создать резерв средств индивидуальной защиты и распределять их между лечебными учреждениями в соответствии со складывающейся эпидобстановкой.

23.04.2020 13:48
- гость -

Власть обязана!!! Обеспечить медиков всем необходимым. А вот медики не обязаны клянчить и стучаться к губернатору! Подумайте прежде чем писать!! Умник

23.04.2020 13:48
Гость

23.04.2020 13:36
- гость -
Что ему в приёмную стучаться? Ясно же вам сказал:"все умные задним умом". До его ..... ещё не дошло.

23.04.2020 13:49
Для 13.36

Власть обязана ДОГАДАТЬСЯ И ПРИНЕСТИ. Мы их для этого СОДЕРЖИМ

23.04.2020 13:50
- гость -

А выборы по обнулению то будут нет?

23.04.2020 13:52
Я

23.04.2020 13:44
гость
В преддверии эпидемии, в феврале и марте надо было МЗ провести централизованные закупки, создать резерв средств индивидуальной защиты и распределять их между лечебными учреждениями в соответствии со складывающейся эпидобстановкой.

Им некогда, они отчёты в Москву сочиняют

23.04.2020 14:02
- гость -

Может последует реакция власти? Почему министр здравоохранения молчит? Они самоустранились? Или обнулились?

23.04.2020 14:09
гость

во всех сферах так - одни отчеты, как все хорошо, а на месте пшик

23.04.2020 14:17
- гость -

Хоть на аватарку бери ....лютый треш. Страна которая бороздила просторы вселенной.

23.04.2020 14:20
гость

искандеры то хохочут или как?

23.04.2020 14:21
- гость -

Не вы че думаете половцев с печенегам в более лучших мундирах побеждали?

23.04.2020 14:29
Гостья

Да они же в Х/Б стоят и дешевом спанбонде((((В этом нельзя работать при вирусе..Врачей бросили на амбразуру голыми!!!Слеза прошибает на эти фото..С какими мыслями эти врачи работают??Если они заболеют,кто понесет ответственность???Мне жалко этих врачей,как бомжи..

23.04.2020 14:49
- гость -

А что, жёлтые костюмчики как у Путина, не привезли?

23.04.2020 14:54
- гость -

У властей зарплаты высокие- они просидят дома долго. У граждан денег кот наплакал- они кинут клич и шапку по кругу пустят. Глядишь и власть в кресле пересидит коронавирус. Вот как она власть действует.

23.04.2020 14:58
гость

Такая импровизация закончится инфицированием.
Минздрав АК - вам не стыдно за вашу работу ?

23.04.2020 15:03
Светлана

Мы можем только ужесточать режим самоизоляции, губить бизнес, но то что зависит непосредственно от краевого руководства, а именно обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты, а больницы необходимым оборудованием, ничего не делается. Сейчас еще пропуска как в Москве введут. Хотя смысла в них нет, если только следить за нашим перемещением.

23.04.2020 15:14
- гость -

23.04.2020 12:39
- гость -
Ребята, это позор! Слов нету. Это фото показывает о том, в какой дыре мы находимся. Снимки для Европы будут крылатые.

А вчера показывали сериал про д-ра Хауса, и как раз в противочумных костюмах в обычной больнице, это просто космос против нас (зато в космосе мы первые!).

23.04.2020 15:23
-гость-

Крымнаш

23.04.2020 15:29
- гость -

Зато власти больно требовательные к гражданам и предпринимателям. Копейку выгрызут с мясом. Сами ничего, что должны, не делают!! А какой тогда смысл платить налоги, сборы? Если деньги все равно идут в карманы депутатам и властьпридержащим

23.04.2020 15:31
- гость -

До слез. И этих людей на амбразуру. Как бомжи, обмотанные в хрен знает то

23.04.2020 15:33
гость

Вот так край готов к борьбе со страшной эпидемией.Это счастье,что у нас пока еще не умирают люди.есть места в больницах....Посмотрите.что творится в столице,хотя все силы брошены туда.....Наши медики беззащитны .если они заразятся кто будет оказывать посильную помощь всем нам в случае беды????Что за бред про пошив масок и бахил.нужна спец.защита.а не тряпье...

23.04.2020 15:46
гость

вот и надо задуматься о том, что свое здоровье надо беречь самому, а не надеяться на дядю и не нагружать несчастных врачей, их и так мало и они сами беззащитны, а в отчетах все замечательно зато

23.04.2020 15:52
- гость -

Министр красноярский экстренно засадил всех врачей на 36 часов проходить обучение на зависшем портале.
Вместо работы вынуждены отвечать на идиотские тесты с номерами неизвестных приказов. Полная профнепригодность "министра".

23.04.2020 16:02
гость

Вспомните предыдущие доклады оперативного штаба - 3 медработника заболели в ГБ4 и 5 сотрудников ГБ 5. И это в начале эпидситуации. Кто будет лечить больных на пике заболеваемости?

23.04.2020 16:20
- гость -

Да, дожили, 20 лет стабильности

23.04.2020 17:18
Татьяна

Какой позор! Как мы с вами простые граждане можем помочь медикам? Веди когда придет массовое заболевание нас с вами будет не кому лечить.А люди не понимают на улице полно праздно шатающихся и что страшно полные дворы детей. А лечит нечем некому и не где.

23.04.2020 17:48
- гость -

У девушки глаза красивые!

24.04.2020 07:20
Николай

Всё правильно,в Евросоюз можно срочно самолетами доставить ВСЁ от техники до людей свои как всегда-как нибудь.Почему за счет Полиметаллов не сделать срочную доставку хоть из Китая?

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