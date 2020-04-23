Защиту змеиногорских медиков показали в Алтайском крае

Врачи в ЦРБ Змеиногорска не имеют специальных защитных костюмов, а работать им приходится в том, что удалось собрать. Об этом сообщает Telegram-канал "Алтайские крайности".
Судя по фотографиям, врачам приходится использовать хирургические халаты и брезентовые накидки вместо специальных защитных костюмов.
Как уже сообщал amic.ru, ранее подтвердилось 37 случаев заболеваний среди сотрудников Корбалихинского рудника в Змеиногорске. На данный момент все они доставлены в рубцовскую ЦРБ.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал Алтайский край и Республику Алтай за отсутствие закупок защитных костюмов. По его данным, Алтайский край только недавно заказал первые две тысячи костюмов, Республика Алтай же ни провела ни единой закупки. Мантуров подчеркнул, что в критической ситуации быстро передать защиту не выйдет.
Комментарии
италия важнее
ну так все в США и ЕС своим деткам власть отправила, ну а граждане России как-нибудь пусть сами выкручиваются
Сегодня только про это писали!!!!!!
Мантуров: Алтайскому краю стоит активнее закупать средства защиты от COVID-19.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал регионы страны активнее закупать средства индивидуальной защиты от коронавируса. В критической ситуации быстро обеспечить их не получится, считает министр, слова которого передает ТАСС.
стыдно должно быть нашим органам власти за такие фото. обокрали страну...всё вывезли...
В войну лучше одевались! Позорище! Готовы они, к чему????
Поможем всем кроме своих.
Вот интересно, беда началась в Змеиногорске еще 10 апреля, 17 апреля и т.д. Неужели за это время всесильные и всемогущие не смогли предоставить необходимые средства защиты?
Пусть Томенко посмотрит на это безобразие. в т.ч и и на готовность Рубцовской больницы. ХочетЦа сказать или спросить, ВЫ там совсем КУ-КУ?
Какой кошмар!!!!
Ведь краевые власти пишут,что всё готово,все силы брошены на борьбу с коронавирусом.
А мы читаем такие сводки:
21 апреля коронавирус был подтвержден у 37 работников рудника в Змеиногорске.
Заразившихся расположили в ЦРБ из-за того, что здание роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации, ещё не готово к приему больных.
Зато мы Италии , США, Сирии, Китаю помогаем.. толи смеяться толи плакать. Какой стыд
бахилы я так понимаю делали по рекомендации заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентины Игнатенко:
«Скажите мне, пожалуйста, в чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю, костюмы "Тайвек", или маски лицевые, или очки, респираторы — проблема. Бахилы! Две тряпочки сшить! Возьмите ткань любую, посадите 2–3 санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего. Почему вы ждете манны небесной? Кто вам их привезет?»
Ребята, это позор! Слов нету. Это фото показывает о том, в какой дыре мы находимся. Снимки для Европы будут крылатые.
23.04.2020 12:33
гость
Вот интересно, беда началась в Змеиногорске еще 10 апреля, 17 апреля и т.д. Неужели за это время всесильные и всемогущие не смогли предоставить необходимые средства защиты?
Ну вы как будто сегодня родились.)) В Москве давно знают, что в крае всё "зашибись" и всего "завались". Что чиновнику суетиться, само пройдет и рассосётся. А этим в костюмах завтра "головы пооткрутят", а нам скажут, что это была их личная инициатива, они так "прикалывались". Вы что думаете в других больницах лучше? Берегите себя
Так там и врачей то кот наплакал...никого почти не осталось. Скопирую свое же сообщение с яркой ветки :
Почему молчат депутаты из системы здравоохранения? Герасименко, Елыкомов, Лазарев? Пусть расскажут, что оптимизация и модернизация позволила нашей медицине смело принять удар . Очень ждем интервью из океанического лайнера
А слово "инвалид " с каких пор является оскорблением?
23.04.2020 12:40
- гость -
Так там и врачей то кот наплакал...никого почти не осталось.
Из сотрудников министерства можно сформировать "летучие отряды", они всё знают, всё умеют, от всего вылечат, там на все районы хватит. Вот и покажут на личном примере как надо работать.
23.04.2020 12:36
гость
Ку-ку идет от обнуленного...
23.04.2020 12:39
- гость -
Ребята, это позор! Слов нету. Это фото показывает о том, в какой дыре мы находимся. Снимки для Европы будут крылатые.
+100500 Не только для Европы, даже для Москвы!!!
Пусть власть в гости приедет,ее оденут в такой же костюм!!!
Смех сквозь слезы!!!
"В регионах по поручению президента сейчас аккумулируют медицинские ресурсы на борьбу с коронавирусом. Оборудуют места в больницах, закупают аппаратуру, готовят персонал"
"Глава государства потребовал от губернаторов относиться ко всем санитарным требованиям самым внимательным образом."
"Президент предупредил власти регионов, что будет расценивать как преступную халатность недоработки в борьбе с коронавирусом."
Стыд.
Это система власти так работает, знаменитая вертикаль. Во всем же так, куда не ткни. Зато на побережьях европы и в штатах много домов скуплено членами этой вертикали. Одно радует, сейчас им не сбежать туда.
Надо итальянцам показать фотку "воот цените... все вам, все вам..."
Сейчас найдут виноватых- глав врача или главу района.. хотя они и сами примерно так же выглядят
23.04.2020 12:37
- гость -
вы в своем уме , посадите саниторок строчить...
кто будет утки ставить больным и мыть полы, менять белье и прочее пока они строчат
Если умная такая то иди и строчи бахилы, либо помогай утки выносить.
спасибо деду за победу
Зато губернатор Алтайского края вошёл в топ-10 лучших борцов с коронавирусом.
Внимательно присмотрелся к костюмам, недоработки есть, нехватает резиновых сапог, и резинового фартука с фермы, не по феншую))) А так да, хорошая идея скинуть фото в Москву
23.04.2020 12:37
- гость -
вы в своем уме , посадите саниторок строчить...
ничего вы не понимаете в государственном управлении рф...
с нетерпением ждем "никто никому ничего не обещал" (c)
Голь на выдумку хитра
Не случайно среди первых заболевших более 8 медицинских работников. Посмотрите интервью губернатора, где он говорит о заболевших сотрудниках ГБ5 и ГБ4. Где комментарии МЗ?
Это фиаско ! Два параллельных мира
23.04.2020 13:02
- гость -
Это была цитата кубанской чиновницы. Поищите, очень познавательно
23.04.2020 13:16
гость
Не случайно среди первых заболевших более 8 медицинских работников. Посмотрите интервью губернатора, где он говорит о заболевших сотрудниках ГБ5 и ГБ4. Где комментарии МЗ?
Ага, счас)). Откомментируют, скажут, "во время войны с голыми руками на танки шли", всё эпидемии в СССР ликвидировали, а вы ноите, просите, в костюмах и респираторах и дурак работать сможет, надо приспосабливаться, понимать текущую ситуацию. Они много умных слов и выражений знают.
Я бы на месте врачей самоизолировался
а как там дела в Украине?
Зато в Москве одна беда- парковки платные.
На украине все плохо, в сша тоже.. мы всем помогаем. Мы - великие !
Послушайте! А кто-нибудь из этих врачей или глав.врач больницы стучался в приёмную? Приёмную Томенко для начала. Или ждём, когда догадаются и принесут? Или боимся побеспокоить???!!!
А в крае только услышали про коронавирус???
Зачем стучаться???Они лечат больных!!! У врачей сейчас работы выше крыши!
Если они будут ездить, стучаться по приемным, то в районе некому будет оказывать медицинскую помощь. Укомплектованность кадрами менее 50%. В преддверии эпидемии, в феврале и марте надо было МЗ провести централизованные закупки, создать резерв средств индивидуальной защиты и распределять их между лечебными учреждениями в соответствии со складывающейся эпидобстановкой.
Власть обязана!!! Обеспечить медиков всем необходимым. А вот медики не обязаны клянчить и стучаться к губернатору! Подумайте прежде чем писать!! Умник
23.04.2020 13:36
- гость -
Что ему в приёмную стучаться? Ясно же вам сказал:"все умные задним умом". До его ..... ещё не дошло.
Власть обязана ДОГАДАТЬСЯ И ПРИНЕСТИ. Мы их для этого СОДЕРЖИМ
А выборы по обнулению то будут нет?
23.04.2020 13:44
гость
В преддверии эпидемии, в феврале и марте надо было МЗ провести централизованные закупки, создать резерв средств индивидуальной защиты и распределять их между лечебными учреждениями в соответствии со складывающейся эпидобстановкой.
Им некогда, они отчёты в Москву сочиняют
Может последует реакция власти? Почему министр здравоохранения молчит? Они самоустранились? Или обнулились?
во всех сферах так - одни отчеты, как все хорошо, а на месте пшик
Хоть на аватарку бери ....лютый треш. Страна которая бороздила просторы вселенной.
искандеры то хохочут или как?
Не вы че думаете половцев с печенегам в более лучших мундирах побеждали?
Да они же в Х/Б стоят и дешевом спанбонде((((В этом нельзя работать при вирусе..Врачей бросили на амбразуру голыми!!!Слеза прошибает на эти фото..С какими мыслями эти врачи работают??Если они заболеют,кто понесет ответственность???Мне жалко этих врачей,как бомжи..
А что, жёлтые костюмчики как у Путина, не привезли?
У властей зарплаты высокие- они просидят дома долго. У граждан денег кот наплакал- они кинут клич и шапку по кругу пустят. Глядишь и власть в кресле пересидит коронавирус. Вот как она власть действует.
Такая импровизация закончится инфицированием.
Минздрав АК - вам не стыдно за вашу работу ?
Мы можем только ужесточать режим самоизоляции, губить бизнес, но то что зависит непосредственно от краевого руководства, а именно обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты, а больницы необходимым оборудованием, ничего не делается. Сейчас еще пропуска как в Москве введут. Хотя смысла в них нет, если только следить за нашим перемещением.
23.04.2020 12:39
- гость -
Ребята, это позор! Слов нету. Это фото показывает о том, в какой дыре мы находимся. Снимки для Европы будут крылатые.
А вчера показывали сериал про д-ра Хауса, и как раз в противочумных костюмах в обычной больнице, это просто космос против нас (зато в космосе мы первые!).
Крымнаш
Зато власти больно требовательные к гражданам и предпринимателям. Копейку выгрызут с мясом. Сами ничего, что должны, не делают!! А какой тогда смысл платить налоги, сборы? Если деньги все равно идут в карманы депутатам и властьпридержащим
До слез. И этих людей на амбразуру. Как бомжи, обмотанные в хрен знает то
Вот так край готов к борьбе со страшной эпидемией.Это счастье,что у нас пока еще не умирают люди.есть места в больницах....Посмотрите.что творится в столице,хотя все силы брошены туда.....Наши медики беззащитны .если они заразятся кто будет оказывать посильную помощь всем нам в случае беды????Что за бред про пошив масок и бахил.нужна спец.защита.а не тряпье...
вот и надо задуматься о том, что свое здоровье надо беречь самому, а не надеяться на дядю и не нагружать несчастных врачей, их и так мало и они сами беззащитны, а в отчетах все замечательно зато
Министр красноярский экстренно засадил всех врачей на 36 часов проходить обучение на зависшем портале.
Вместо работы вынуждены отвечать на идиотские тесты с номерами неизвестных приказов. Полная профнепригодность "министра".
Вспомните предыдущие доклады оперативного штаба - 3 медработника заболели в ГБ4 и 5 сотрудников ГБ 5. И это в начале эпидситуации. Кто будет лечить больных на пике заболеваемости?
Да, дожили, 20 лет стабильности
Какой позор! Как мы с вами простые граждане можем помочь медикам? Веди когда придет массовое заболевание нас с вами будет не кому лечить.А люди не понимают на улице полно праздно шатающихся и что страшно полные дворы детей. А лечит нечем некому и не где.
У девушки глаза красивые!
Всё правильно,в Евросоюз можно срочно самолетами доставить ВСЁ от техники до людей свои как всегда-как нибудь.Почему за счет Полиметаллов не сделать срочную доставку хоть из Китая?