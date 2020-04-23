Общественные территории Барнаула начали обрабатывать от клещей

В Барнауле общественные места обрабатывают от клещей. По прогнозам Роспотребнадзора, в этом году ожидается высокая активность этих членистоногих.

В Железнодорожном районе обработаны зоны вокруг корпуса АлтГУ по улице Молодежной, сквер, расположенный за зданием правительства Алтайского края, и площадь Сахарова. Всего здесь планируется обработать территорию в 17 гектаров.

В Центральном районе работы проведены в Нагорном парке и на аллее Чепурко в поселке Южном. Предстоит провести процедуру на аллее Ветеранов по улице Аванесова и в зеленой зоне по Змеиногорскому тракту, на территориях, прилегающих к городскому пляжу и к медицинскому кластеру, в прибрежной зоне реки Барнаулки и других. На особом контроле район памятников в поселке Южном, селе Лебяжье, поселке Мохнатушка.

В Индустриальном районе специалистам предстоит обработать от клещей более 20 зеленых участков общей площадью 70,2 га, а в Ленинском районе акарицидную обработку общественных пространств начнут 4 мая. В Октябрьском районе работы стартуют с 1 мая.

Территории оснащают специальными информационными щитами и лентами, но используемые препараты не представляют опасности для людей и животных, сообщили в пресс-службе администрации города.