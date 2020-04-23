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Стало известно, будут ли на Алтае вводить пропуска с QR-кодами по примеру Москвы

, ИА "Амител"
В ближайшее время новая цифровая система заработает в 21-м регионе страны

Пропускную систему с QR-кодами, которую уже отработали в Москве, внедрят еще в 21 регионе России. В первую очередь к ней подключат семь областей в центральной части страны. Затем – Поволжье, Сибирь и Кавказ. В Алтайском крае вводить подобную систему в ближайшее время не планируют. Однако, как стало известно amic.ru, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, жителей региона при каждом выходе на улицу все-таки обяжут получать специальное разрешение через мобильное приложение. 

Когда цифровые пропуска внедрят в Барнауле?

Решение о внедрении цифровой системы получения пропусков принимает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Алтайском крае, который возглавляет губернатор Виктор Томенко. Сейчас пока речи о внедрении системы не идет. Но к таким решительным мерам руководство региона готово. Если количество зараженных вырастет, а люди будут нарушать режим изоляции, то власти края внедрят платформу цифровых пропусков, разработанную федеральным Министерством цифрового развития и связи.

Как работает приложение?

Скачать приложение "Госуслуги СТОП коронавирус" можно на платформах App Store и Play Market. Для пользователя достаточно будет иметь смартфон. Программа запросит доступ к данным на портале "Госуслуги", после этого можно будет получить QR-код. Его нужно предъявить проверяющему в случае запроса во время перемещения по городу. При этом необходим документ, удостоверяющий личность. Одной из особенностей приложения, как сообщили в ведомстве, является таймер пребывания на улице с QR-кодом. Отметим, в Москве была принята другая платформа выдачи цифровых пропусков, созданная на базе портала мэрии. В Алтайском крае "свою" платформу разрабатывать пока не собираются.

И в каких случаях нужно будет получать разрешение на выход из дома?

Для выхода есть несколько причин:

– поход/поездка в магазин или аптеку;

– выгул домашнего животного, вынос мусора;

– уход за пожилым человеком;

– поездка в больницу или поликлинику;

– поездка на работу или обратно домой;

– длительная поездка или иная причина.

Для этого варианта необходимо указать действительный повод в поле уточнения причины. Во всех остальных случаях уточнять, зачем вам нужно выйти на улицу, не требуется. 

В каких регионах уже действует система?

В Москве и Московской области. 21 апреля принято решение о внедрении платформы еще в 21-м регионе страны, где сложная ситуация с коронавирусом, а граждане нарушают режим изоляции. Первые на очереди: Костромская, Тамбовская, Ярославская, Владимировская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели систему начнут внедрять в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Кавказа. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

23.04.2020 13:22
гость

Так люди уже махрово нарушают. Дети бесхозные гуляют полные дворы.

23.04.2020 13:26
777

Будем надеяться, что у нашего губернатора хватит ума, чтобы не идти на собянинском поводке. Слава богу он пока все делает адекватно обстановке.

23.04.2020 13:27
Сибиряк

Пусть для начала на себя ответственность возьмут и введут ЧС, а тогда уже подумаем на счет пропусков.
Привыкли, что Законы и Конституция для "власти" необязательны. Страх совсем потеряли!

23.04.2020 13:27
- гость -

на каком основании, у нас САМОизоляция, а не ЧП. Вот и пускай КЮры выдают кто на карантине, остальные то причём...?

23.04.2020 13:31
- гость -

Как будто QR код от вируса защищает, ага!
Вирус пройдёт, а ошейник останется. А вы, "граждане", привыкайте пока спрашивать разрешения.

23.04.2020 13:31
- гость -

вам реальное ЧС надо? Сами же офигеете потом... Пусть уж лучше полумеры.

23.04.2020 13:31
- гость -

В Москве пропуск нужен только для передвижения на транспорте. Чтобы сходить в магазин, вынести мусор и т.п. - пропуск не нужен. Но могут проверить паспорт (временную регистрацию), что ты это делаешь недалеко от дома.

23.04.2020 13:35
- гость -

23.04.2020 13:26
777
Будем надеяться, что у нашего губернатора хватит ума, чтобы не идти на собянинском поводке. Слава богу он пока все делает адекватно обстановке.

Согласна с вами. И все же праздно гуляющих нужно построить - желателтно ш рафануть разок другой их или их родителей.

23.04.2020 13:37
- гость -

23.04.2020 13:31
- гость -
вам реальное ЧС надо? Сами же офигеете потом... Пусть уж лучше полумеры.

Точно. Не проникся еще гражданин самоизоляцией...

23.04.2020 13:40
- гость -

Наш глава молодец. И полиция не перегибает.

23.04.2020 13:41
Гость

Народонаселение само шею в ошейник просовывает, ещё и рычит на других , которые не видят в этой системе никакого смысла в борьбе с вирусом, в штатах посмотрите улицы пустые а заболевших поток исчисляется десятками тысяч в сутки.

23.04.2020 13:42
- гость -

а почему полумеры...да потомучто при Чп государство все расходы на себя должно взять...но государство только под контроль почему то всё хочет взять? . а расходы как нибудь сами сами...

23.04.2020 13:46
- гость -

цифровое рабство ахой.

23.04.2020 13:49
- гость -

Губернатор наш молодчина! На фоне остальных регионов, у нас, я считаю, самый адекватный и взвешенный подход к проблеме короновируса. В общем, молодец! Уважаю!

23.04.2020 13:56
- гость -

Томенко молодец, что не ведётся на эту ахинею. И да, как кюар защитит-то? Это домашний арест называется. Вместо браслета на ногу, пока в телефон, потом ошейник на шею, при попытке пресечь периметр - ошейник взрывается? . Юристы ещё остались? Тут же непочатый край работы

23.04.2020 13:57
месный

а кого нет смартфонов - выдадут?

23.04.2020 14:06
!

вводите ЧС или идите лесом, просто ЧС вводить не хотят потому что тогда никаких налогов не будет и прочего, а они хотят и налоги, и бабла напилить и карантин соблюсти

23.04.2020 14:13
- гость -

23.04.2020 14:06

Ага, и анализы и маски за счёт граждан

23.04.2020 14:17
- гость -

какое ЧП? в крае примерно 2млн 300 тыс человек больных за две недели 144 чел....Какой процент больных получается от общего кол-ва населения? даже 1 % нет ...либо нам что-то не договаривают...либо наоборот....как говорится "а был ли мальчик? "

23.04.2020 14:18
- гость -

Хотите ЧС, когда ваш транспорт изымается во благо человечества, а вас горшки мыть?

23.04.2020 14:18
- гость -

Голодные игры устроили какие-то. Согнали всех по дистриктам.

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