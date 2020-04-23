Стало известно, будут ли на Алтае вводить пропуска с QR-кодами по примеру Москвы

Пропускную систему с QR-кодами, которую уже отработали в Москве, внедрят еще в 21 регионе России. В первую очередь к ней подключат семь областей в центральной части страны. Затем – Поволжье, Сибирь и Кавказ. В Алтайском крае вводить подобную систему в ближайшее время не планируют. Однако, как стало известно amic.ru, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, жителей региона при каждом выходе на улицу все-таки обяжут получать специальное разрешение через мобильное приложение.

Когда цифровые пропуска внедрят в Барнауле?

Решение о внедрении цифровой системы получения пропусков принимает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Алтайском крае, который возглавляет губернатор Виктор Томенко. Сейчас пока речи о внедрении системы не идет. Но к таким решительным мерам руководство региона готово. Если количество зараженных вырастет, а люди будут нарушать режим изоляции, то власти края внедрят платформу цифровых пропусков, разработанную федеральным Министерством цифрового развития и связи.

Как работает приложение?

Скачать приложение "Госуслуги СТОП коронавирус" можно на платформах App Store и Play Market. Для пользователя достаточно будет иметь смартфон. Программа запросит доступ к данным на портале "Госуслуги", после этого можно будет получить QR-код. Его нужно предъявить проверяющему в случае запроса во время перемещения по городу. При этом необходим документ, удостоверяющий личность. Одной из особенностей приложения, как сообщили в ведомстве, является таймер пребывания на улице с QR-кодом. Отметим, в Москве была принята другая платформа выдачи цифровых пропусков, созданная на базе портала мэрии. В Алтайском крае "свою" платформу разрабатывать пока не собираются.

И в каких случаях нужно будет получать разрешение на выход из дома?

Для выхода есть несколько причин:

– поход/поездка в магазин или аптеку;

– выгул домашнего животного, вынос мусора;

– уход за пожилым человеком;

– поездка в больницу или поликлинику;

– поездка на работу или обратно домой;

– длительная поездка или иная причина.

Для этого варианта необходимо указать действительный повод в поле уточнения причины. Во всех остальных случаях уточнять, зачем вам нужно выйти на улицу, не требуется.

В каких регионах уже действует система?

В Москве и Московской области. 21 апреля принято решение о внедрении платформы еще в 21-м регионе страны, где сложная ситуация с коронавирусом, а граждане нарушают режим изоляции. Первые на очереди: Костромская, Тамбовская, Ярославская, Владимировская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели систему начнут внедрять в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Кавказа.