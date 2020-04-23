Стало известно, будут ли на Алтае вводить пропуска с QR-кодами по примеру Москвы

Пропускную систему с QR-кодами, которую уже отработали в Москве, внедрят еще в 21 регионе России. В первую очередь к ней подключат семь областей в центральной части страны. Затем – Поволжье, Сибирь и Кавказ. В Алтайском крае вводить подобную систему в ближайшее время не планируют. Однако, как стало известно amic.ru, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, жителей региона при каждом выходе на улицу все-таки обяжут получать специальное разрешение через мобильное приложение.
Когда цифровые пропуска внедрят в Барнауле?
Решение о внедрении цифровой системы получения пропусков принимает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Алтайском крае, который возглавляет губернатор Виктор Томенко. Сейчас пока речи о внедрении системы не идет. Но к таким решительным мерам руководство региона готово. Если количество зараженных вырастет, а люди будут нарушать режим изоляции, то власти края внедрят платформу цифровых пропусков, разработанную федеральным Министерством цифрового развития и связи.
Как работает приложение?
Скачать приложение "Госуслуги СТОП коронавирус" можно на платформах App Store и Play Market. Для пользователя достаточно будет иметь смартфон. Программа запросит доступ к данным на портале "Госуслуги", после этого можно будет получить QR-код. Его нужно предъявить проверяющему в случае запроса во время перемещения по городу. При этом необходим документ, удостоверяющий личность. Одной из особенностей приложения, как сообщили в ведомстве, является таймер пребывания на улице с QR-кодом. Отметим, в Москве была принята другая платформа выдачи цифровых пропусков, созданная на базе портала мэрии. В Алтайском крае "свою" платформу разрабатывать пока не собираются.
И в каких случаях нужно будет получать разрешение на выход из дома?
Для выхода есть несколько причин:
– поход/поездка в магазин или аптеку;
– выгул домашнего животного, вынос мусора;
– уход за пожилым человеком;
– поездка в больницу или поликлинику;
– поездка на работу или обратно домой;
– длительная поездка или иная причина.
Для этого варианта необходимо указать действительный повод в поле уточнения причины. Во всех остальных случаях уточнять, зачем вам нужно выйти на улицу, не требуется.
В каких регионах уже действует система?
В Москве и Московской области. 21 апреля принято решение о внедрении платформы еще в 21-м регионе страны, где сложная ситуация с коронавирусом, а граждане нарушают режим изоляции. Первые на очереди: Костромская, Тамбовская, Ярославская, Владимировская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели систему начнут внедрять в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Кавказа.
Комментарии
Так люди уже махрово нарушают. Дети бесхозные гуляют полные дворы.
Будем надеяться, что у нашего губернатора хватит ума, чтобы не идти на собянинском поводке. Слава богу он пока все делает адекватно обстановке.
Пусть для начала на себя ответственность возьмут и введут ЧС, а тогда уже подумаем на счет пропусков.
Привыкли, что Законы и Конституция для "власти" необязательны. Страх совсем потеряли!
на каком основании, у нас САМОизоляция, а не ЧП. Вот и пускай КЮры выдают кто на карантине, остальные то причём...?
Как будто QR код от вируса защищает, ага!
Вирус пройдёт, а ошейник останется. А вы, "граждане", привыкайте пока спрашивать разрешения.
вам реальное ЧС надо? Сами же офигеете потом... Пусть уж лучше полумеры.
В Москве пропуск нужен только для передвижения на транспорте. Чтобы сходить в магазин, вынести мусор и т.п. - пропуск не нужен. Но могут проверить паспорт (временную регистрацию), что ты это делаешь недалеко от дома.
23.04.2020 13:26
777
Будем надеяться, что у нашего губернатора хватит ума, чтобы не идти на собянинском поводке. Слава богу он пока все делает адекватно обстановке.
Согласна с вами. И все же праздно гуляющих нужно построить - желателтно ш рафануть разок другой их или их родителей.
23.04.2020 13:31
- гость -
вам реальное ЧС надо? Сами же офигеете потом... Пусть уж лучше полумеры.
Точно. Не проникся еще гражданин самоизоляцией...
Наш глава молодец. И полиция не перегибает.
Народонаселение само шею в ошейник просовывает, ещё и рычит на других , которые не видят в этой системе никакого смысла в борьбе с вирусом, в штатах посмотрите улицы пустые а заболевших поток исчисляется десятками тысяч в сутки.
а почему полумеры...да потомучто при Чп государство все расходы на себя должно взять...но государство только под контроль почему то всё хочет взять? . а расходы как нибудь сами сами...
цифровое рабство ахой.
Губернатор наш молодчина! На фоне остальных регионов, у нас, я считаю, самый адекватный и взвешенный подход к проблеме короновируса. В общем, молодец! Уважаю!
Томенко молодец, что не ведётся на эту ахинею. И да, как кюар защитит-то? Это домашний арест называется. Вместо браслета на ногу, пока в телефон, потом ошейник на шею, при попытке пресечь периметр - ошейник взрывается? . Юристы ещё остались? Тут же непочатый край работы
а кого нет смартфонов - выдадут?
вводите ЧС или идите лесом, просто ЧС вводить не хотят потому что тогда никаких налогов не будет и прочего, а они хотят и налоги, и бабла напилить и карантин соблюсти
23.04.2020 14:06
Ага, и анализы и маски за счёт граждан
какое ЧП? в крае примерно 2млн 300 тыс человек больных за две недели 144 чел....Какой процент больных получается от общего кол-ва населения? даже 1 % нет ...либо нам что-то не договаривают...либо наоборот....как говорится "а был ли мальчик? "
Хотите ЧС, когда ваш транспорт изымается во благо человечества, а вас горшки мыть?
Голодные игры устроили какие-то. Согнали всех по дистриктам.