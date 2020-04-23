Пенсионерка из Сибири подожгла траву на даче и чуть не сгорела сама

Пенсионерка и ее дочь подожгли траву на своем дачном участке, но огонь перекинулся на домик. Пожилая женщина едва не погибла, сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

Установлено, что дачницы решили очистить территорию участка от сухой травы. Для экономии сил они ее подожгли. Однако порыв ветра раздул огонь, и пламя перекинулось на деревянный домик.

Пенсионерка побежала в горящее здание – спасать свои вещи и документы. Однако выбраться наружу из-за дыма она уже не смогла.

Вскоре на участок приехали пожарные, вызванные соседями. Они помогли вытащить пенсионерку. Пострадавшую доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести.

Дачный домик уничтожен полностью. За нарушение противопожарного режима обеим женщинам выписали штрафы.