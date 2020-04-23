"Это невозможно". Власти не закрывают алтайский рудник с 39 случаями COVID-19

Корбалихинский рудник, в общежитии которого проживали 39 человек, зараженных коронавирусом, продолжит работу, заявил в ходе онлайн-брифинга министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.
По его словам, полностью остановить все работы на месте добычи полезных ископаемых нельзя.
"Там необходимо в постоянном режиме проводить работы, такие, как откачка воды и подача кислорода, – пояснил министр. – Полностью закрыть рудник невозможно".
Химочка уточнил, что минимальные работы продолжаются по сей день. Их проводят под контролем Роспотребнадзора. 37 человек, которые контактировали с зараженными, находятся в обсервации, пояснил министр.
Ранее директор по персоналу АО "Сибирь-Полиметаллы" Наталья Анисимова рассказала amic.ru, что изменилось на предприятии после инцидента со вспышкой COVID-19.
Комментарии
мог бы и просто сказать: "мы - жадные свиньи и не хотим терять барыши, а кого загнать в шахту - всегда найдем."
"Жадные свиньи" с голоду не сдохнут, а вот работяги на МРОТе похудеют. У многих кредиты, семьи. Чем их кормить?
Кто боится ГРИППа, могут уйти на больничный и самоизолироваться. Кому нужно кормить свои семьи - те пусть работают.