"Это невозможно". Власти не закрывают алтайский рудник с 39 случаями COVID-19

Корбалихинский рудник, в общежитии которого проживали 39 человек, зараженных коронавирусом, продолжит работу, заявил в ходе онлайн-брифинга министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

По его словам, полностью остановить все работы на месте добычи полезных ископаемых нельзя.

"Там необходимо в постоянном режиме проводить работы, такие, как откачка воды и подача кислорода, – пояснил министр. – Полностью закрыть рудник невозможно".

Химочка уточнил, что минимальные работы продолжаются по сей день. Их проводят под контролем Роспотребнадзора. 37 человек, которые контактировали с зараженными, находятся в обсервации, пояснил министр.

Ранее директор по персоналу АО "Сибирь-Полиметаллы" Наталья Анисимова рассказала amic.ru, что изменилось на предприятии после инцидента со вспышкой COVID-19.