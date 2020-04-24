Странные, полезные и не очень. Какие товары продают в интернете в разгар пандемии

Заработать в условиях распространения коронавируса пытаются многие. Кто-то использует новые адаптированные мошеннические схемы и просто ворует деньги с банковских карт. А кто-то предлагает услуги и товары на популярных интернет-площадках. Например, на сайте "Авито" сейчас можно увидеть десятки объявлений о продаже бейджей-блокаторов, эффективность которых, к слову, под вопросом и не доказана специалистами. Антисептики, маски, противогазы, бактериальные лампы – все это тоже представлено в большом количестве.

Нашлись и те, кто продает обереги и амулеты от COVID-19, специальные бесконтактные крюки, перегородки в такси и даже сало. Эти и другие странные вещи от вируса смотрите в нашей подборке.