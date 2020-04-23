В соцсетях жители Алтайского края активно жалуются на продолжение отопительного сезона при том, что температура воздуха в ближайшие пару дней будет в районе +30°С, а затем не опустится ниже 12°С на период майских праздников. Тем не менее власти региона считают централизованное завершение отопительного сезона в апреле нецелесообразным.

В ходе брифинга 23 апреля министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка ответил на вопрос amic.ru, почему нельзя договориться с энергетиками и завершить подачу отопления раньше, тем самым существенно разгрузив квитанцию по ЖКУ за апрель.

"Каждый год этот вопрос остро стоит весной. Нужно учитывать, что у нас волна теплой погоды сменяется понижением температуры и в домах становится холодно. Система теплоснабжения такова, что ее сложно остановить, а потом опять оперативно запустить. Поэтому ТЭЦ тепло вырабатывают и будут продолжать это делать", – сообщил министр.

Химочка посоветовал жителям, в чьих домах очень жарко, подавать отдельные заявки в адрес теплоснабжающей организации и управляющей компании. Для этого требуется решение общего собрания жителей всего дома. В таком случае отопление можно отключить досрочно, на несколько дней раньше, чем завершится отопительный сезон.