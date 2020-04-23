В соцсетях жители Алтайского края активно жалуются на продолжение отопительного сезона при том, что температура воздуха в ближайшие пару дней будет в районе +30°С, а затем не опустится ниже 12°С на период майских праздников. Тем не менее власти региона считают централизованное завершение отопительного сезона в апреле нецелесообразным.
В ходе брифинга 23 апреля министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка ответил на вопрос amic.ru, почему нельзя договориться с энергетиками и завершить подачу отопления раньше, тем самым существенно разгрузив квитанцию по ЖКУ за апрель.
"Каждый год этот вопрос остро стоит весной. Нужно учитывать, что у нас волна теплой погоды сменяется понижением температуры и в домах становится холодно. Система теплоснабжения такова, что ее сложно остановить, а потом опять оперативно запустить. Поэтому ТЭЦ тепло вырабатывают и будут продолжать это делать", – сообщил министр.
Химочка посоветовал жителям, в чьих домах очень жарко, подавать отдельные заявки в адрес теплоснабжающей организации и управляющей компании. Для этого требуется решение общего собрания жителей всего дома. В таком случае отопление можно отключить досрочно, на несколько дней раньше, чем завершится отопительный сезон.
Комментарии
не отморозитесь - отключайте
ТЭЦ выгодно топить, дай волю и летом бы топили
у нас отключили 20-го, просто собрали подписи 10 человек и отнесли в ЖЭу
А почему нельзя снизить температуру теплоносителя до минимума?!
Собрания разве не противоречат принципу самоизоляции?
у нас батареи чуть теплые - дома комфортно. у родителей отключили отопление - очень холодно.
Солнечная сторона.
Дома +33.
При этом часть соседей против отключения отопления: "вы не имеете права отключать, мы жаловаться будем".
Переругались в общедомовом чате в вацапе
У многих просто много лишних денег если они не против заплатить в мае пару тысяч за отопление, при 30жары и открытых окнах. Холодно? оденьтесь.
У родителей отключили отопление - очень холодно.
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Они на болоте живут? У меня 4 дня назад отключили, сейчас 24 градуса тепла. У соседей сверху окна настиж открыты и днем и ночью.
23.04.2020 14:42
- гость -
Дома могут располагаться по разному. Один дом может открыто стоять и его днем прогревает солнце, а другой - во дворах, закрытый со всех сторон и в нем будет влажно и прохладно.
Дома могут располагаться по разному.
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У меня на север, первый этаж и 24 градуса сейчас без отопления.
нельзя просто так взять.....и отключить . Тут нужен Мем и Химочка.
У министра недогрев по итогам периода 7%, потому что зима теплая
министр, ты эти бабайки рассказывай своим коллегам в кокосовых республиках, а нам не надо. значит модернизируйте отопительную систему, или скажите нет денег на это
Индекс промпроизводства, по словам того же Химочки, упал в АК из-за тёплой зимы... поэтому СГК в обяз надо сжечь промпродукт, который они упорно называют углём и выставить счета нам, потребителям.
Нормально, пусть ещё подтопят...в аккурат кто сам дома не помер, дожарят!
Постановление мэрии города Новосибирска от 23.04.2020 № 1319. Пункт 1. Завершить с 23.04.2020 отопительный сезон 2019/2020 года в городе Новосибирске. //// Барнаул в другом измерении живет???
Глава города Дмитрий Фельдман подписал распоряжение о завершении отопительного сезона
В связи с многочисленными обращениями рубцовчан на сильную жару в квартирах Главой Рубцовска Дмитрием Фельдманом, несмотря на прогнозы Алтайского ЦГМС о возможном понижении температуры в конце апреля, принято решение о завершении отопительного сезона с 00:00 часов 24 апреля. /////Барнаул, ау? Или пока звонка на федеральную линию по борьбе с коронавирусом, по поводу ответа горадминистрации о необходимости проведения в условиях самоизоляции общих собраний собственников жилья, ничего не сдвинется?
в барнеаполисе распоряжение на 9 мая постановление по отключению
Тупой формализм. Просто энергетикам надо выжечь остатки угля. У нас ведь везде палочная система.
Химочка посоветовал жителям, в чьих домах очень жарко, подавать отдельные заявки в адрес теплоснабжающей организации и управляющей компании. Для этого требуется решение общего собрания жителей всего дома.
А самоизоляция, объявленная Президентом и губернатором?
А среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней на отметке +8 градусов?
23.04.2020 14:39
- гость -
Аналогичный совет и вам. Жарко, откройте окна
Капитализм или "совок"? С днем рождения тебя В.И.Ленина
Кому жарко обращайтесь в управляющие компании. В чем проблема. У нас в доме уже 2 дня отопление как отключили. Вы же собственники жилья. Вы должны сами все решать.
Жарко, откройте окна
много лишних денег? идите платите за меня отопление когда на улице +30
Кому жарко обращайтесь в управляющие компании. В чем проблема.
Т.е. из всего дома может позвонить владелец одной квартиры и отключат?
Сидите дома. Не работайте. Платите за горячие батареи при +30.
Жги Химочка, жги. Пусть население платит, тепло ли тебе население?! тепло ли тебе красное?
а я перекрыл дома вентиль подачи еще 10.04 , красота.
не понимаю зачем духота в квартире.
с энергетиками понятно ,им дать волю будут -июнь -август жечь уголь.
23.04.2020 17:14
- гость -
Большинство, наверное, не знают что можно просто перекрыть батареи.
23.04.2020 17:25
- гость -
Откуда вас, казимирок, столько наросло? Готовых оплатить биилеты и пойти пешком...
Что касается совета об отключения батарей. Они у меня уже два месяца как отключены, но платила и платить по 2 тыс. я буду, пока весь дом не отключат.
Что мешает убавить температуру теплоносителя? Ведь стояки горячие, будто мороз на улице. Окна весь день на распашку, топим улицу.