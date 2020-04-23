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Министр рассказал, почему на Алтае не прекращается отопительный сезон в летнюю жару

, ИА "Амител"
В ближайшие два дня на улице будет 30 градусов

В соцсетях жители Алтайского края активно жалуются на продолжение отопительного сезона при том, что температура воздуха в ближайшие пару дней будет в районе +30°С, а затем не опустится ниже 12°С на период майских праздников. Тем не менее власти региона считают централизованное завершение отопительного сезона в апреле нецелесообразным.

В ходе брифинга 23 апреля министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка ответил на вопрос amic.ru, почему нельзя договориться с энергетиками и завершить подачу отопления раньше, тем самым существенно разгрузив квитанцию по ЖКУ за апрель.

"Каждый год этот вопрос остро стоит весной. Нужно учитывать, что у нас волна теплой погоды сменяется понижением температуры и в домах становится холодно. Система теплоснабжения такова, что ее сложно остановить, а потом опять оперативно запустить. Поэтому ТЭЦ тепло вырабатывают и будут продолжать это делать", – сообщил министр.

Химочка посоветовал жителям, в чьих домах очень жарко, подавать отдельные заявки в адрес теплоснабжающей организации и управляющей компании. Для этого требуется решение общего собрания жителей всего дома. В таком случае отопление можно отключить досрочно, на несколько дней раньше, чем завершится отопительный сезон.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

23.04.2020 14:30
- гость -

не отморозитесь - отключайте
ТЭЦ выгодно топить, дай волю и летом бы топили
у нас отключили 20-го, просто собрали подписи 10 человек и отнесли в ЖЭу

23.04.2020 14:30
- гость -

А почему нельзя снизить температуру теплоносителя до минимума?!

23.04.2020 14:31
- гость -

Собрания разве не противоречат принципу самоизоляции?

23.04.2020 14:33
- гость -

у нас батареи чуть теплые - дома комфортно. у родителей отключили отопление - очень холодно.

23.04.2020 14:36
- гость -

Солнечная сторона.
Дома +33.
При этом часть соседей против отключения отопления: "вы не имеете права отключать, мы жаловаться будем".
Переругались в общедомовом чате в вацапе

23.04.2020 14:39
- гость -

У многих просто много лишних денег если они не против заплатить в мае пару тысяч за отопление, при 30жары и открытых окнах. Холодно? оденьтесь.

23.04.2020 14:42
- гость -

У родителей отключили отопление - очень холодно.
-------------
Они на болоте живут? У меня 4 дня назад отключили, сейчас 24 градуса тепла. У соседей сверху окна настиж открыты и днем и ночью.

23.04.2020 14:46
- гость -


23.04.2020 14:42
- гость -
Дома могут располагаться по разному. Один дом может открыто стоять и его днем прогревает солнце, а другой - во дворах, закрытый со всех сторон и в нем будет влажно и прохладно.

23.04.2020 14:49
- гость -

Дома могут располагаться по разному.
----------------
У меня на север, первый этаж и 24 градуса сейчас без отопления.

23.04.2020 14:54
- гость -

нельзя просто так взять.....и отключить . Тут нужен Мем и Химочка.

23.04.2020 15:04
Filin

У министра недогрев по итогам периода 7%, потому что зима теплая

23.04.2020 15:07
гость

министр, ты эти бабайки рассказывай своим коллегам в кокосовых республиках, а нам не надо. значит модернизируйте отопительную систему, или скажите нет денег на это

23.04.2020 15:12
Митенька ржевский

Индекс промпроизводства, по словам того же Химочки, упал в АК из-за тёплой зимы... поэтому СГК в обяз надо сжечь промпродукт, который они упорно называют углём и выставить счета нам, потребителям.

23.04.2020 15:21
ГОСТ СССР

Нормально, пусть ещё подтопят...в аккурат кто сам дома не помер, дожарят!

23.04.2020 15:30
ремарка

Постановление мэрии города Новосибирска от 23.04.2020 № 1319. Пункт 1. Завершить с 23.04.2020 отопительный сезон 2019/2020 года в городе Новосибирске. //// Барнаул в другом измерении живет???

23.04.2020 15:46
ремарка

Глава города Дмитрий Фельдман подписал распоряжение о завершении отопительного сезона

В связи с многочисленными обращениями рубцовчан на сильную жару в квартирах Главой Рубцовска Дмитрием Фельдманом, несмотря на прогнозы Алтайского ЦГМС о возможном понижении температуры в конце апреля, принято решение о завершении отопительного сезона с 00:00 часов 24 апреля. /////Барнаул, ау? Или пока звонка на федеральную линию по борьбе с коронавирусом, по поводу ответа горадминистрации о необходимости проведения в условиях самоизоляции общих собраний собственников жилья, ничего не сдвинется?

23.04.2020 15:50
- гость -

в барнеаполисе распоряжение на 9 мая постановление по отключению

23.04.2020 15:57
АБОРИГЕН

Тупой формализм. Просто энергетикам надо выжечь остатки угля. У нас ведь везде палочная система.

23.04.2020 16:04
гость

Химочка посоветовал жителям, в чьих домах очень жарко, подавать отдельные заявки в адрес теплоснабжающей организации и управляющей компании. Для этого требуется решение общего собрания жителей всего дома.

А самоизоляция, объявленная Президентом и губернатором?

А среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней на отметке +8 градусов?

23.04.2020 16:21
Василиса

23.04.2020 14:39
- гость -
Аналогичный совет и вам. Жарко, откройте окна

23.04.2020 16:22
Лобковый

Капитализм или "совок"? С днем рождения тебя В.И.Ленина

23.04.2020 16:27
Гость

Кому жарко обращайтесь в управляющие компании. В чем проблема. У нас в доме уже 2 дня отопление как отключили. Вы же собственники жилья. Вы должны сами все решать.

23.04.2020 16:30
- гость -

Жарко, откройте окна
много лишних денег? идите платите за меня отопление когда на улице +30

23.04.2020 16:47
гость

Кому жарко обращайтесь в управляющие компании. В чем проблема.

Т.е. из всего дома может позвонить владелец одной квартиры и отключат?

23.04.2020 16:48
гость

Сидите дома. Не работайте. Платите за горячие батареи при +30.

23.04.2020 16:50
- гость -

Жги Химочка, жги. Пусть население платит, тепло ли тебе население?! тепло ли тебе красное?

23.04.2020 17:14
- гость -

а я перекрыл дома вентиль подачи еще 10.04 , красота.
не понимаю зачем духота в квартире.
с энергетиками понятно ,им дать волю будут -июнь -август жечь уголь.

23.04.2020 17:25
- гость -


23.04.2020 17:14
- гость -
Большинство, наверное, не знают что можно просто перекрыть батареи.

23.04.2020 17:43
- гость -


23.04.2020 17:25
- гость -


Откуда вас, казимирок, столько наросло? Готовых оплатить биилеты и пойти пешком...

23.04.2020 18:43
Алиса

Что касается совета об отключения батарей. Они у меня уже два месяца как отключены, но платила и платить по 2 тыс. я буду, пока весь дом не отключат.

23.04.2020 21:08
South

Что мешает убавить температуру теплоносителя? Ведь стояки горячие, будто мороз на улице. Окна весь день на распашку, топим улицу.

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