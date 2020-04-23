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Министр рассказал, почему на Алтае не прекращается отопительный сезон в летнюю жару

, ИА "Амител"
В ближайшие два дня на улице будет 30 градусов

В соцсетях жители Алтайского края активно жалуются на продолжение отопительного сезона при том, что температура воздуха в ближайшие пару дней будет в районе +30°С, а затем не опустится ниже 12°С на период майских праздников. Тем не менее власти региона считают централизованное завершение отопительного сезона в апреле нецелесообразным.

В ходе брифинга 23 апреля министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка ответил на вопрос amic.ru, почему нельзя договориться с энергетиками и завершить подачу отопления раньше, тем самым существенно разгрузив квитанцию по ЖКУ за апрель.

"Каждый год этот вопрос остро стоит весной. Нужно учитывать, что у нас волна теплой погоды сменяется понижением температуры и в домах становится холодно. Система теплоснабжения такова, что ее сложно остановить, а потом опять оперативно запустить. Поэтому ТЭЦ тепло вырабатывают и будут продолжать это делать", – сообщил министр.

Химочка посоветовал жителям, в чьих домах очень жарко, подавать отдельные заявки в адрес теплоснабжающей организации и управляющей компании. Для этого требуется решение общего собрания жителей всего дома. В таком случае отопление можно отключить досрочно, на несколько дней раньше, чем завершится отопительный сезон.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

23.04.2020 14:30
- гость -

не отморозитесь - отключайте
ТЭЦ выгодно топить, дай волю и летом бы топили
у нас отключили 20-го, просто собрали подписи 10 человек и отнесли в ЖЭу

23.04.2020 14:30
- гость -

А почему нельзя снизить температуру теплоносителя до минимума?!

23.04.2020 14:31
- гость -

Собрания разве не противоречат принципу самоизоляции?

23.04.2020 14:33
- гость -

у нас батареи чуть теплые - дома комфортно. у родителей отключили отопление - очень холодно.

23.04.2020 14:36
- гость -

Солнечная сторона.
Дома +33.
При этом часть соседей против отключения отопления: "вы не имеете права отключать, мы жаловаться будем".
Переругались в общедомовом чате в вацапе

23.04.2020 14:39
- гость -

У многих просто много лишних денег если они не против заплатить в мае пару тысяч за отопление, при 30жары и открытых окнах. Холодно? оденьтесь.

23.04.2020 14:42
- гость -

У родителей отключили отопление - очень холодно.
-------------
Они на болоте живут? У меня 4 дня назад отключили, сейчас 24 градуса тепла. У соседей сверху окна настиж открыты и днем и ночью.

23.04.2020 14:46
- гость -


23.04.2020 14:42
- гость -
Дома могут располагаться по разному. Один дом может открыто стоять и его днем прогревает солнце, а другой - во дворах, закрытый со всех сторон и в нем будет влажно и прохладно.

23.04.2020 14:49
- гость -

Дома могут располагаться по разному.
----------------
У меня на север, первый этаж и 24 градуса сейчас без отопления.

23.04.2020 14:54
- гость -

нельзя просто так взять.....и отключить . Тут нужен Мем и Химочка.

23.04.2020 15:04
Filin

У министра недогрев по итогам периода 7%, потому что зима теплая

23.04.2020 15:07
гость

министр, ты эти бабайки рассказывай своим коллегам в кокосовых республиках, а нам не надо. значит модернизируйте отопительную систему, или скажите нет денег на это

23.04.2020 15:12
Митенька ржевский

Индекс промпроизводства, по словам того же Химочки, упал в АК из-за тёплой зимы... поэтому СГК в обяз надо сжечь промпродукт, который они упорно называют углём и выставить счета нам, потребителям.

23.04.2020 15:21
ГОСТ СССР

Нормально, пусть ещё подтопят...в аккурат кто сам дома не помер, дожарят!

23.04.2020 15:30
ремарка

Постановление мэрии города Новосибирска от 23.04.2020 № 1319. Пункт 1. Завершить с 23.04.2020 отопительный сезон 2019/2020 года в городе Новосибирске. //// Барнаул в другом измерении живет???

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