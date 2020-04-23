Четверг, 23 Апрель, 15:33

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,04
€ 83,68
29°

62773 +4774
Обь
438см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

"Республика Алтай уже давно заказала средства защиты". Хорохордин ответил Мантурову

, ИА "Амител"
Часть заказа регион уже получил
Олег Хорохордин / Фото: moscow-post.ru

Олег Хорохордин / Фото: moscow-post.ru

Первая заявка от Республики Алтай на получение медицинских средств защиты была отправлена еще 17 марта, сразу после первого заседания оперштаба Минпромторга. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на заявление главы региона Олега Хорохордина.

По его словам, в перечень оборудования включили одноразовые маски для медработников и аптек, маски FFP2, противочумные костюмы, бактерицидные рециркуляторы и концентраторы кислорода. Кроме этого, в заявках были указаны аппараты ИВЛ и ЭКМО. Часть заказанных средств уже поступила в республику, подчеркнул Хорохордин.

Губернатор уточнил, что власти региона внимательно относятся к запасу средств защиты и их поставкам. Республиканское правительство находится на постоянной связи с Минпромторгом, а базы данных будут синхронизированы.

Как ранее сообщил amic.ru, 22 апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Республика Алтай, Тува и Амурская область ни разу не заказывали средства защиты от COVID-19. По его словам, это нужно делать заранее – в экстренной ситуации быстро доставить их не выйдет.

Также, по словам Мантурова, Алтайский край заказал первые две тысячи защитных костюмов лишь на днях.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
15:23
Омбудсмен предложил запретить продажу алкоголя на Алтае на время коронавируса 4
15:10
Плюс один город. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика 0
15:03
Россельхозбанк продлил срок действия просроченных карт 0
14:50
Алтайский край получил 179 миллионов на доплаты медикам, лечащим пациентов с COVID-19 5
14:36
Четыре краснокнижные птицы погибли на Алтае из-за контрабандистов 0
14:24
Министр рассказал, почему на Алтае не прекращается отопительный сезон в летнюю жару 15
14:13
"Республика Алтай уже давно заказала средства защиты". Хорохордин ответил Мантурову 0
14:01
Барнаулец с автовышки устроил концерт для возлюбленной 0
13:51
"Коллектив не очень". Начальник ГОЧС Бийска ответил на увольнение 4
13:38
"Это невозможно". Власти не закрывают алтайский рудник с 39 случаями COVID-19 3
13:24
Число зараженных коронавирусом выросло в Алтайском крае 7
13:19
Склады горят в Барнауле. Видео 7
13:13
Стало известно, будут ли на Алтае вводить пропуска с QR-кодами по примеру Москвы 31
13:03
Заворотнюк была при смерти, а теперь ее выписали. Что известно о состоянии актрисы? 8
12:49
Очередная группа алтайских туристов возвращается из Таиланда 9
12:42
COVID-19 ни при чем. Почему в Алтайском крае "просело" промпроизводство? 9
12:19
Защиту змеиногорских медиков показали в Алтайском крае 59
12:00
Депутаты Госдумы предложили разблокировать Telegram 11
11:40
Около 20 % сотрудников алтайских промпредприятий не вышли на работу после локдауна 12
11:34
Ребенка, вылечившегося от COVID-19, выписали из больницы в Алтайском крае 7
11:28
А вдруг госпитализация? Что собрать с собой в больницу, если заразился коронавирусом 10
11:15
Wildberries и бесплатная сертификация: как помогают предпринимателям на Алтае 3
11:03
Пьяные барнаульцы мешали работать технике, которая дезинфицировала улицы 15
10:50
Цены на поездки на теплоходах установили в Алтайском крае 8
10:37
Полицейским хотят разрешить вскрывать авто и стрелять при угрозе нападения 42
10:29
В Новосибирской области не исключают введение электронных пропусков для водителей 2
10:16
Отделался испугом. Верховный суд пояснил, когда можно штрафовать из-за COVID-19 10
10:05
Пора вставать на рельсы: эксперт рассказала, как внешняя торговля переживает кризис 0
09:47
В Республике Алтай приступают к дезинфекции сел 2
09:32
Названа дата начала нового учебного года в вузах 0
09:17
Водитель "Газели" сбил пешехода и протаранил автобус на Алтае 6
09:02
Важный выбор: чем отличаются рафинированное и нерафинированное масло и какое полезнее 0
08:48
Жительница Барнаула перевела почти 100 тысяч рублей заключенному для создания бизнеса 9
08:31
"Он погиб почти сразу, в первом бою". История о братьях, которых разделила война 0
08:13
4216 проб на коронавирус взяли в Республике Алтай 0
08:07
Крупный завод стройматериалов на Алтае открыл интернет-магазин 0
07:55
Алтайские депутаты соберутся на виртуальную сессию 30 апреля 4
07:50
Лысые спасут мир. Министры и блогеры бреются налысо по призыву Рамзана Кадырова 8
07:39
Режим электронных пропусков предложили ввести в Алтайском крае 89
07:29
Воры "короновались". Как мошенники наживаются на страхе людей перед пандемией 3
07:16
Как отдыхаем на майские праздники в 2020 году и будут ли они вообще 4
07:10
Помогают или душат? Почему закрытые салоны красоты могут ухудшить ситуацию с COVID-19 65
07:03
"Переобуваемся" бесплатно. Как получить в подарок шиномонтаж и геометрию колес 5
06:51
Виктория Боня назвала коронавирус заговором для массового чипирования людей 14
06:44
Флешмобом на флешмоб. Барнаульские школьники ответили своим учителям 0
06:38
Американец со своей глухой и слепой собакой покорил соцсети 2
06:29
Следователи раскрыли убийство семьи алтайского авторитета спустя четверть века 5
06:15
Российские школьники могут остаться без канцтоваров 3
06:02
До +31°С потеплеет в Алтайском крае 23 апреля 0
23:58
Алтайский край получит дополнительные аппараты ИВЛ 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.