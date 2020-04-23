Алтайский сварщик выиграл в лотерею новую квартиру

Сварщик из Алтайского края стал победителем 322 тиража "Жилищной лотереи". Мужчине досталась квартира стоимостью один миллион рублей, рассказали в пресс-службе "Столото".
Победитель предпочел забрать выигрыш деньгами. Часть средств он отдаст маме, а остальные положит на счет в банке.
Кроме того, мужчина рассказал, что планирует устроить сюрприз сотруднице почтового отделения, которая подсказала ему купить билет.
Цена билета для участия в жилищной лотерее – 100 рублей. В качестве приза разыгрываются квартиры и дома различной стоимости. Трансляция следующего тиража состоится 26 апреля.
Комментарии
Что это за квартира в 1 млн.р?!
если не взял бы деньги, а предпочел бы получить квартиру, интересно, что за квартира это была бы??? 9 м2???
АБОРИГЕН
Что это за квартира в 1 млн.р?!
тебе какое дело до чужого выигрыша!
подставляешь и суешь свой небритый лобок везде ....
когда выигрышный розыгрыш для предпенсионеров?
в 65 лет?
ребят, а где мой коммент-вопрос? Где так стоит хата?
не верю, подставное лицо, скорее всего
80 Гвардейской 52,строится,на,,Авито" обьяление- 800т.р.
вранье от продажников лотерей! никто там ничего не выигрывает! замануха и развод!
теперь будут часто писать про типа выигрыши... видно дураков становится меньше чтобы покупали лотереи, вот они часто стали делать лживую рекламу про выигрыши!