Алтайский край получил 179 миллионов на доплаты медикам, лечащим пациентов с COVID-19

Второй транш размером в 179 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с зараженными COVID-19, поступил в Алтайский край. Медработники получат деньги вместе с апрельской зарплатой. Об этом сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".
Напомним, что допвыплаты врачам предложил ввести Владимир Путин 8 апреля. Поощрение распределяется так:
- 80 тысяч рублей в месяц для врачей в стационарах, работающих с больными коронавирусом;
- 50 тысяч и 25 тысяч соответственно для среднего и малого медицинского персонала в больницах;
- 50 тысяч рублей в месяц для врачей скорой помощи и 25 тысяч рублей в месяц для среднего персонала и водителей.
Как ранее сообщил amic.ru, размер первого транша для доплат врачам края составил 91,5 миллиона рублей. 20 апреля глава Минздрава края Дмитрий Попов рассказал, что средства уже переведены в медицинские учреждения.
Комментарии
Ну круто....выживут только медики....а простые рабочие крестьяне? О них когда вспомнят...
Если выживут:
Врачи в ЦРБ Змеиногорска не имеют специальных защитных костюмов, а работать им приходится в том, что удалось собрать. Об этом сообщает Telegram-канал "Алтайские крайности".
Судя по фотографиям, врачам приходится использовать хирургические халаты и брезентовые накидки вместо специальных защитных костюмов.
23.04.2020 15:09
- гость -
у них 8 больных и есть премия, будут ли еще не понятно.
Сегодняшние фотографии медиков- это такой позор!После такого просмотра уже не веришь никаким словам властей.
Такая огромная вспышка в Змеиногорском районе и такое оснащение врачей! А что внутри больницы?
Вопрос один, откуда деньги взяли на доплаты? Сняли все доплаты с врачей других больниц всех регионов?