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Четыре школьные столовые уличили в антисанитарии на Алтае

, ИА "Амител"
Директора образовательных учреждений уже отчитались об устранении нарушений
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В ходе проверок организации детского питания в школах Чойского района прокуроры совместно со специалистами республиканского Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных требований, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

Нарекания вызвали столовые четырех средних общеобразовательных школ: Каракокшинской, Паспаульской, Ускучской и Чойской.

"Прокуратурой установлено, что работниками пищеблока образовательных организаций прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в образовательных учреждениях осуществлялся без необходимых документов, имелись факты хранения пищевых отходов рядом с приготовленными блюдами, грубо нарушалась технология обработки использованной посуды, которая имела видимые накопления органических остатков", – констатировали в ведомстве.

Еще одним нарушением стало привлечение самих школьников к уборке помещения для приема пищи.

По итогам рассмотрения предписаний прокуратуры директора образовательных учреждений отчитались об устранении нарушений. Ответственны  вынесли штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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