Плюс один город. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика

Еще один муниципалитет дополнил географию распространения коронавируса в Алтайском крае. Впервые COVID-19 выявили в Яровом. Как уже сообщал amic.ru, положительным оказался тест у жителя Славгорода, который приехал из Москвы и ушел на самоизоляцию в съемной квартире в Яровом.
Также три новых случая заражения за последние сутки выявили в Бийске, два – в Барнауле, по одному – в Рубцовске и Поспелихе. Таким образом, география распространения вируса на сегодняшний день выглядит так:
Барнаул – 59 заболевших;
Змеиногорск – 39;
Поспелихинский район – 7;
Бийск — 6;
Горняк, Павловский район (Павловск, Шахи, Комсомольский) – по 5;
Рубцовский район (с. Веселоярск) – 4;
Рубцовск, Камень-на-Оби и Крутихинский район (Крутиха) – по 3;
Первомайский (Логовское) и Советский (Советское) районы – по 2;
Яровое, Заринск, Новоалтайск, Троицкий (Троицкое), Целинный (с. Верх-Марушка) и Родинский (п. Мирный) районы – по 1.
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