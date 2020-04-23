Плюс один город. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика

Еще один муниципалитет дополнил географию распространения коронавируса в Алтайском крае. Впервые COVID-19 выявили в Яровом. Как уже сообщал amic.ru, положительным оказался тест у жителя Славгорода, который приехал из Москвы и ушел на самоизоляцию в съемной квартире в Яровом.

Также три новых случая заражения за последние сутки выявили в Бийске, два – в Барнауле, по одному – в Рубцовске и Поспелихе. Таким образом, география распространения вируса на сегодняшний день выглядит так:

Барнаул – 59 заболевших;

Змеиногорск – 39;

Поспелихинский район – 7;

Бийск — 6;

Горняк, Павловский район (Павловск, Шахи, Комсомольский) – по 5;

Рубцовский район (с. Веселоярск) – 4;

Рубцовск, Камень-на-Оби и Крутихинский район (Крутиха) – по 3;

Первомайский (Логовское) и Советский (Советское) районы – по 2;

Яровое, Заринск, Новоалтайск, Троицкий (Троицкое), Целинный (с. Верх-Марушка) и Родинский (п. Мирный) районы – по 1.