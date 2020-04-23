Число зараженных COVID-19 в России превысило 60 тысяч

За последние сутки в России выявили 4774 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 62773 человека. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Большинство новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве и Московской области – более 2,5 тысячи.

В оперативном штабе также отметили, что половину носителей вируса выявили активным способом – они не имели никаких симптомов заболевания.

За сутки от коронавируса вылечился 471 человек. Общее число выздоровевших приближается к пяти тысячам. Скончались от осложнений 42 человека из 10 регионов страны. Общее число погибших составляет 555 человек.

Как ранее сообщил amic.ru, за последние сутки в Алтайском крае выявили восемь новых случаев заболевания COVID-19, общее число инфицированных составляет 144. За сутки из больницы выписали еще двух человек, в том числе одного ребенка. Всего в крае вылечились 15 человек.