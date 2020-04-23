Четверг, 23 Апрель, 15:33

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,04
€ 83,68
29°

62773 +4774
Обь
438см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Омбудсмен предложил запретить продажу алкоголя на Алтае на время коронавируса

, ИА "Амител"
Такие ограничения рекомендует ввести уполномоченный по правам человека Борис Ларин

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин предложил ограничить продажу алкоголя, в том числе пива, в регионе на время коронавируса. Об этом он писал на своей странице в социальных сетях.

По мнению Ларина, после того как на территории Алтайского края установилась теплая погода, обострилась проблема соблюдения прав жителей многоквартирных домов, вблизи которых ведется продажа алкоголя. 

"Многие люди, соблюдающие рекомендации по самоизоляции, столкнулись с тем, что под их окнами, в подъездах и на детских площадках стали собираться компании любителей разливных напитков. И если раньше соседство с "наливайкой", работающей на первом этаже, для жильцов многоквартирного дома ассоциировалось в основном с шумом и мусором, то в условиях реальной угрозы распространения коронавирусной инфекции пивные и скопления их клиентов превратились в потенциальные источники распространения заболевания", – написал омбудсмен.

Данная тема была поднята на одном из последних заседаний оперативного штаба региона по ситуации с коронавирусом. По мнению Бориса Ларина, одна из мер – ограничение продажи алкоголя не с 21:00 по местному времени, а с 19:00.

"Учитывая постоянные обращения и жалобы граждан, считаю необходимым запретить розничную продажу алкоголя в магазинах и на предприятиях общественного питания, расположенных во дворах многоквартирных домов", – заключил уполномоченный по правам человека.

Ранее известный в Барнауле священник Александр Микушин раскритиковал действия властей и Роспотребнадзора, которые запретили обряды в церквях региона во время Пасхи, при этом не закрыв пивные бары и строительные магазины.

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

23.04.2020 15:26
Проходимец

Ты в свою Москву езжай и там указывай как жить. Омбундсмен... Слово матершинное какое-то

23.04.2020 15:29
Санёк

То есть он в открытую заявляет, что полиция не выполняет свою прямую обязанность?)

23.04.2020 15:30
Z

Где это омбудсмен (честно - загуглил это слово) был две недели назад?
Я бы лишнюю флягу кой чего поставил, как раз батареи шпарят как надо.

23.04.2020 15:31
Проходимец

А что полезного в своей жизни сделал этот ... омбудсмен? Прости Господи мою душу грешную за такие нехорошие слова. Сидит, штаны протирает, зарплату получает нехилую и чушь всякую буровит. Типа рекомендует... Да кто ты такой?

23.04.2020 15:32
- гость -

Их вообще проверяют у психиатра хоть иногда?

23.04.2020 15:33
аминь

с 14-19 по горбачевски,в каждом районе оставить по одной пивнушке и винноводочному.
и рейды по андроповски- почему не в самоизоляции?
только штрафы от синьора Помидора.
,,молчааать,штраф 100 лир!"(с)
Чиполлины,объединяйтесь.
Солидарность.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
15:23
Омбудсмен предложил запретить продажу алкоголя на Алтае на время коронавируса 4
15:10
Плюс один город. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика 0
15:03
Россельхозбанк продлил срок действия просроченных карт 0
14:50
Алтайский край получил 179 миллионов на доплаты медикам, лечащим пациентов с COVID-19 5
14:36
Четыре краснокнижные птицы погибли на Алтае из-за контрабандистов 0
14:24
Министр рассказал, почему на Алтае не прекращается отопительный сезон в летнюю жару 15
14:13
"Республика Алтай уже давно заказала средства защиты". Хорохордин ответил Мантурову 0
14:01
Барнаулец с автовышки устроил концерт для возлюбленной 0
13:51
"Коллектив не очень". Начальник ГОЧС Бийска ответил на увольнение 4
13:38
"Это невозможно". Власти не закрывают алтайский рудник с 39 случаями COVID-19 3
13:24
Число зараженных коронавирусом выросло в Алтайском крае 7
13:19
Склады горят в Барнауле. Видео 7
13:13
Стало известно, будут ли на Алтае вводить пропуска с QR-кодами по примеру Москвы 31
13:03
Заворотнюк была при смерти, а теперь ее выписали. Что известно о состоянии актрисы? 8
12:49
Очередная группа алтайских туристов возвращается из Таиланда 9
12:42
COVID-19 ни при чем. Почему в Алтайском крае "просело" промпроизводство? 9
12:19
Защиту змеиногорских медиков показали в Алтайском крае 59
12:00
Депутаты Госдумы предложили разблокировать Telegram 11
11:40
Около 20 % сотрудников алтайских промпредприятий не вышли на работу после локдауна 12
11:34
Ребенка, вылечившегося от COVID-19, выписали из больницы в Алтайском крае 7
11:28
А вдруг госпитализация? Что собрать с собой в больницу, если заразился коронавирусом 10
11:15
Wildberries и бесплатная сертификация: как помогают предпринимателям на Алтае 3
11:03
Пьяные барнаульцы мешали работать технике, которая дезинфицировала улицы 15
10:50
Цены на поездки на теплоходах установили в Алтайском крае 8
10:37
Полицейским хотят разрешить вскрывать авто и стрелять при угрозе нападения 42
10:29
В Новосибирской области не исключают введение электронных пропусков для водителей 2
10:16
Отделался испугом. Верховный суд пояснил, когда можно штрафовать из-за COVID-19 10
10:05
Пора вставать на рельсы: эксперт рассказала, как внешняя торговля переживает кризис 0
09:47
В Республике Алтай приступают к дезинфекции сел 2
09:32
Названа дата начала нового учебного года в вузах 0
09:17
Водитель "Газели" сбил пешехода и протаранил автобус на Алтае 6
09:02
Важный выбор: чем отличаются рафинированное и нерафинированное масло и какое полезнее 0
08:48
Жительница Барнаула перевела почти 100 тысяч рублей заключенному для создания бизнеса 9
08:31
"Он погиб почти сразу, в первом бою". История о братьях, которых разделила война 0
08:13
4216 проб на коронавирус взяли в Республике Алтай 0
08:07
Крупный завод стройматериалов на Алтае открыл интернет-магазин 0
07:55
Алтайские депутаты соберутся на виртуальную сессию 30 апреля 4
07:50
Лысые спасут мир. Министры и блогеры бреются налысо по призыву Рамзана Кадырова 8
07:39
Режим электронных пропусков предложили ввести в Алтайском крае 89
07:29
Воры "короновались". Как мошенники наживаются на страхе людей перед пандемией 3
07:16
Как отдыхаем на майские праздники в 2020 году и будут ли они вообще 4
07:10
Помогают или душат? Почему закрытые салоны красоты могут ухудшить ситуацию с COVID-19 65
07:03
"Переобуваемся" бесплатно. Как получить в подарок шиномонтаж и геометрию колес 5
06:51
Виктория Боня назвала коронавирус заговором для массового чипирования людей 14
06:44
Флешмобом на флешмоб. Барнаульские школьники ответили своим учителям 0
06:38
Американец со своей глухой и слепой собакой покорил соцсети 2
06:29
Следователи раскрыли убийство семьи алтайского авторитета спустя четверть века 5
06:15
Российские школьники могут остаться без канцтоваров 3
06:02
До +31°С потеплеет в Алтайском крае 23 апреля 0
23:58
Алтайский край получит дополнительные аппараты ИВЛ 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.