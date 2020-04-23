Омбудсмен предложил запретить продажу алкоголя на Алтае на время коронавируса

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин предложил ограничить продажу алкоголя, в том числе пива, в регионе на время коронавируса. Об этом он писал на своей странице в социальных сетях.

По мнению Ларина, после того как на территории Алтайского края установилась теплая погода, обострилась проблема соблюдения прав жителей многоквартирных домов, вблизи которых ведется продажа алкоголя.

"Многие люди, соблюдающие рекомендации по самоизоляции, столкнулись с тем, что под их окнами, в подъездах и на детских площадках стали собираться компании любителей разливных напитков. И если раньше соседство с "наливайкой", работающей на первом этаже, для жильцов многоквартирного дома ассоциировалось в основном с шумом и мусором, то в условиях реальной угрозы распространения коронавирусной инфекции пивные и скопления их клиентов превратились в потенциальные источники распространения заболевания", – написал омбудсмен.

Данная тема была поднята на одном из последних заседаний оперативного штаба региона по ситуации с коронавирусом. По мнению Бориса Ларина, одна из мер – ограничение продажи алкоголя не с 21:00 по местному времени, а с 19:00.

"Учитывая постоянные обращения и жалобы граждан, считаю необходимым запретить розничную продажу алкоголя в магазинах и на предприятиях общественного питания, расположенных во дворах многоквартирных домов", – заключил уполномоченный по правам человека.

Ранее известный в Барнауле священник Александр Микушин раскритиковал действия властей и Роспотребнадзора, которые запретили обряды в церквях региона во время Пасхи, при этом не закрыв пивные бары и строительные магазины.