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+15. Алтайский парламент назначил членов Общественной палаты по своей квоте

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Но палата еще не сформирована окончательно
АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Алтайского Заксобрания выбрали 15 членов Общественной палаты региона из 24 кандидатов. Об этом порталу amic.ru сообщил справедливоросс Александр Молотов.

При поддержке АКЗС в ОП снова попадают (в скобках указана общественная организация, которая выдвинула кандидата):

  • Валид Газиев (центр национальной культуры "Вайнах");
  • Сергей Корсаков (организация инвалидов "Семипалатинск-Чернобыль");
  • Светлана Максимова (организация психолого-социального сопровождения и охраны здоровья "Позитивное развитие");
  • Нина Шабалина (Институт социальных инноваций);
  • Михаил Шишин (экологическое движение "Начни с дома своего");
  • Антон Сергеев (Ассоциация детского и молодежного туризма);
  • Татьяна Полещенкова (Союз молодых юристов Алтайского края).

В числе новеньких:

  • Александр Деринг, известный архитектор (охрана памятников истории "Территория");
  • Антон Васильев, директор юридического института АГУ ("Юристы – населению");
  • Светлана Вожик (социально-культурное развитие населения "Лосихинские родники");
  • Гарик Геворгян (Союз армян Алтайского края);
  • Денис Матис (Молодежный Фонд Алтая);
  • Елизавета Мясникова (организация помощи людям в трудной жизненной ситуации "Белые вершины");
  • Лилия Новикова (организация опекунов детей-сирот "Доброе сердце");
  • Светлана Рахно ("Ступени").

Александр Молотов обращает внимание, что все "победители", кроме одного, из списка депутата-единоросса Ивана Мордовина. За пару дней до голосования он опубликовал в телеграм-канале имена кандидатов, которые наиболее вероятно пройдут в ОПАК по квоте парламента.

Эта публикация стала поводом для заочной дискуссии Молотова, Мордовина и политического вице-губернатора Дениса Губина. Справедливорос назвал процедуру не демократичной и не открытой. А Губин в ответ обвинил того в пиаре.

Также подавали заявку на участие, но не прошли еще девять человек. В том числе и Марина Афанасьева, которую поддерживали справедливороссы. А также президент Адвокатской палаты Леонид Шпиц, коммунальный эксперт Дмитрий Косов (ассоциация жилищного самоуправления), Сергей Беззубенко (Сибирский центр медиации и права), Мурат Бекмуратов (Национально-культурная автономия казахов), Флора Зинатуллина (центр татарской культуры "Дулкын"), Евгений Капканец (Федерация каратэ Ашихара кайкан Алтайского края), Алиса Корт ("Экология Женщины"), Владимир Мидонов (Союз десантников).

Напомним, 15 человек в ОП Алтайского края назначает парламент, 15 – губернатор (и он свой выбор уже сделал). Потом эти 30 человек уже самостоятельно выбирают еще 15 членов палаты. 

Читайте также в сюжете: Парламент Алтайского края
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

23.04.2020 15:39
krash

15 дормоедов выберет парламент, потом 15 дормоедов выберет губернатор, и потом эти 30 дармоедов будут петлю населению, не выбиравшего их затягивать на шее.

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