Новосибирский гастролер. В Барнауле ограбили офис микрозаймов

Полицейские раскрыли разбойное нападение, совершенное в микрокредитной организации, расположенной в Барнауле, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Мужчина, угрожая сотруднику компании похожим на пистолет предметом, забрал из кассы около 226 тысяч рублей. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого и задержали его.

Им оказался мужчина 1988 года рождения, проживающий в Новосибирской области.

"Он дал признательные показания, однако похищенные денежные средства изъять не удалось: потратил на собственные нужны", – информируют в полиции.

По версии правоохранителей, мужчина может быть причастен к схожим налетам в соседнем регионе. Их было свыше десяти. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Сибиряку грозит до десяти лет лишения свободы.