Собака набросилась на ребенка в Бийске и укусила его за щеку

В Бийске собака укусила ребенка за лицо. Произошло это на улице Угольной, 76, написала мать пострадавшего мальчика в паблике "Инцидент Бийск".

Женщина шла с ребенком от машины к подъезду дома. Собака напала на мальчика и укусила за щеку. Ребенка сразу увезли в травмпункт, где ему обработали рану и сделали укол от бешенства.

Бийчанка рассказала, что и домашние, и бродячие собаки постоянно гуляют в их дворе. Многие хозяева домашних питомцев, по ее словам, отпускают их утром и забирают с улицы только вечером.

После инцидента женщина обратилась в администрацию с просьбой решить проблему бродячих собак в районе.