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Пошлина на тортики. Что думает микробизнес о налоге для самозанятых

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Летом в регионе введут новый режим налогообложения
Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

Треть работающих жителей Алтайского края не оформлены официально. Домашние кондитеры, фотографы, организаторы праздников, мыловары, швеи и многие другие, кто работает на себя и часто из дома. Для них с 1 июля в Алтайском крае появится новый режим — налог на профессиональный доход (или налог на самозанятых). На ставку 4-6% годовых могут перейти частные лица, получающие предпринимательских доход, и ИП. В налоговой уверены: спрос будет, ведь у системы столько преимуществ. А микро-бизнес все равно сомневается.

Из черного сектора в белый

Барнаульский художник-иллюстратор Анастасия имеет опыт работы в статусе индивидуальный предприниматель (несколько лет назад заключила контракт с зарубежной компанией, где требовалось официальное оформление). Говорит, было неудобно и затратно.

"Есть заказы, нет заказов, все равно нужно платить налоги, страховые взносы. Много бумаг оформить, ничего случайно не пропустить, вовремя все данные подать", — вспоминает она.

Сейчас работает "в черную". Но как только появится новый налоговый режим — перейдет на него. Все условия она уже выяснила. Называет их простыми и удобными. Но главное для нее — возможность работать легально.

"Чего мы все хотим от государства, если уклоняемся от налогов? И хотя я не жду какой-то особой поддержки от власти, но все равно считаю, что лучше работать легально. 4% — это не такой уж большой налог, чтобы от него бегать. К тому же кроме этого ничего больше платить не надо", — говорит Анастасия.

Средний доход иллюстратора — около 360 тысяч в год. То есть заплатить придется от 14 (при ставке в 4%, если работаете с физлицами) до 21,6 тысяч рублей (при работе с юрлицами платить придется 6% от дохода). Заработал меньше — меньше и заплатишь. 

Барнаульский ведущий, организатор праздников Алексей оптимизма "коллеги" не разделяет. Частным лицам он оказывает услуги без оформления каких-либо документов, для юрлиц, которым требуется отчетность, есть специально созданное ООО. Менять что-либо он не намерен.

"Вот никакого смысла не вижу добровольно становиться объектом налогообложения. И дело не столько в сумме налога, который придется заплатить, — она и правда небольшая. Дело в принципе. На что идут эти деньги? В виде каких услуг они мне возвращаются? Где внятные меры поддержки от государства, когда они нужны? Вот та же история с коронавирусом — прекрасный тому пример", — заявил он.

Многие опасаются, что такие заманчивые условия государство предлагает  только на начальном этапе, чтобы побольше людей вывести из тени. А потом будет как всегда: увеличение налогов, закручивание гаек, проверки. 

Не буду никому ничего платить, говорит бровист Елена. Она работает на себя всего несколько месяцев и не считает, что ее пока еще скромный доход нужно облагать налогом. Может быть, когда дела пойдут в гору, появится возможность расширения, она зарегистрирует свой бизнес. Но сейчас вопросы социального, медицинского и пенсионного страхования для нее не главные в жизни. Главное — прокормить себя. 

Самозанятыми могут стать граждане и ИП с доходом не более 2,4 млн рублей в год и не имеющие сотрудников в штате. 

Из ИП в самозанятые

Уже опытные в вопросе налогов ИП и небольшие ООО тоже оценивают систему неоднозначно. 

Известный алтайский политтехнолог, консультант Константин Лукин давно работает под своим ООО "Политцентр". Есть проекты, которые нужно оформлять именно через юридическое лицо, с соблюдением всех норм закона.

Но есть некоторые услуги, которые ему невыгодно и неудобно оказывать через эту форму организации.

"Когда я лично консультирую партии, кандидатов, дешевле и проще делать это именно как самозанятый. Через ООО громоздко, как физлицо — так надо декларации отдельно подавать", — пояснил он.

Логичный вопрос, а почему бы этого не делать "в черную"? Профессиональная этика, отвечает Лукин.

"Мы давно заключаем договоры со своими клиентами, будь то даже физические лица. Сообщество политконсультантов старается легализовать свою деятельность, внести нас в реестр профессий", — сказал собеседник.

Индивидуальный предприниматель Вадим Десятниченко (оказывает услуги рекламы, маркетинга, дает консультации по госзакупкам) тоже подходит под параметры нового режима и мог бы переоформиться в самозанятого. Cистема удобная, нет страховых взносов, более низкий процент, чем на "упрощенке" (там минимум 6%), не нужно открывать расчетный счет, бояться проверок, трудовой стаж идет, говорит он. Многие его знакомые в Красноярске массово переходят на этот режим. Но сам он сам пока становиться самозанятым не хочет. 

"Пока в работе ИП меня все устраивает, все отлажено. Посмотрим, как будет работать эта система", — сказал он. 

Маркетолог, соучредитель агентства комплексного продвижения "Кирпич" Иван Морозов тоже работает как ИП. И тоже не собирается становится самозанятым. 

"Это новый и пока сомнительный режим, пока его отладят, пока все недостатки "всплывут". Тем более время такое неудобное, доходы падают. Население и так мало зарабатывает", — пояснил он.

Государство верит и ждет

Новый режим призван решить одну очень важную проблему современной экономики — вывести из тени мелкий бизнес, говорят в налоговой службе. По данным Алтайкрайстата, в регионе в неформальном секторе работает примерно 292,3 тысячи человек (это 27% от общего числа трудящихся), которые потенциально могли бы стать самозанятыми.

Сколько именно самозанятых появится после вступления в силу закона, никто прогнозировать не берется. В налоговой службе amic.ru сообщили лишь, что рассчитывают на значительный спрос со стороны ИП и физлиц. Тем более, что несколько сотен жителей края уже зарегистрировали этот статус под свой бизнес в других регионах, где режим заработал раньше.

Чтобы заинтересовать тех, кто раньше вообще не платил в казну, налоговая максимально упростила регистрацию (через мобильное приложение "Мой налог", на сайте ФНС России, через банк или портал госуслуг), избавила от отчетов и деклараций, кассовых аппаратов, взносов на пенсионное и медицинское страхование (при этом ОМС предоставляется). И даже предусмотрела варианты снижения ставки: за счет налогового вычета до 10 тысяч рублей можно некоторые время платить еще на 1-2% меньше. 

В УФНС ждут, что режим заинтересует представителей домашней бьюти-индустрии, кондитеров, нянь, репетиторов,  нелегальных таксистов и перевозчиков, фотографов, ведущих праздников, юристов, бухгалтеров, ремонтников, блогеров и других микро-предпринимателей. И даже тех, кто сдает квартиру в аренду. Сейчас собственник обязан декларировать этот доход и платить с него ежегодно 13%. Стань он самозанятым — платить придется всего 4%.

А кроме того, он сможет рассчитывать на поддержку государства, сказал на недавней пресс-конференции начальник управления по предпринимательству Алтайского края Александр Евстигнеев.  

Надо "допиливать"

Но поддержку еще надо проработать, говорит уполномоченный по правам предпринимателей Павел Нестеров. 

"Да, Алтайскому краю этот налоговый режим был нужен и в нормальные времена, а уж теперь. В условиях сокращений штата, закрытий некоторых предприятий немало граждан могли бы рассмотреть вариант работы на себя. Но этот статус еще пока не прописан. И меры поддержки в разработке", — пояснил он amic.ru.

И пока не понятно, насколько они будут соответствовать превилегиям малого и среднего бизнеса, которым представляют субсидирование затрат, госгарантии, помогают расширять рынки сбыта и даже предоставляют бесплатные помещения.

Преференций для самозанятых в условиях коронавирусного кризиса пока нет. Но при обращении в службу занятости на них распространяется новая схема выплаты пособий по безработице по верхней планке — по 12 130 рублей за апрель-июнь. 

Павел Нестеров тоже не берется предположить, сколько жителей региона перейдут на этот налог. Но напоминает, что никто не отменял наказание вплоть до уголовного за ведение незаконной предпринимательской деятельности. Например, за работу без постановки на учет нарушителю грозит штраф в размере 10% от дохода, но не менее 40 тысяч рублей.

Тем более, что очень многие сами себе бизнесмены активно рекламируют свою работу в социальных сетях. Налоговая давно научилась смотреть Instagram и "Одноклассники".

Нестеров обращает внимание на еще на один аспект — защита прав потребителей. Без чека покупатель никак потом не докажет, что отравился вот именно этим тортиком, или новый шкаф скрипит и разваливается потому, что некий Василий сделал свою работу некачественно. 

Закон о самозанятых будут рассматривать на сессии краевого парламента 30 апреля. И однозначно примут. Если реализация новой фискальной системы будет успешной, то край сможет решить еще одну важную задачу. Выполнить нацпроект, согласно которому к 2024 году в регионе должно быть занято в малом бизнесе около 330 тысяч человек. Сейчас же по официальным данным, коммерцией занимаются порядка 263 тысяч человек. И, повторимся, почти 300 тысяч человек являются неформальными предпринимателями, которые да, не платят налоги, но и сами остаются беззащитны перед кризисом.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

24.04.2020 06:28
- гость -

Ну что тут сказать, 4%, потом 10%(понят-простить), потом 20%(еще больше понять и простить), а потом 50% ну вы поняли мысль.

24.04.2020 07:03
гость

Никто не будет платить 12 130 руб. при обращении в службу занятости.Зачем давать людям недостоверную информацию?!Будут платит минималку-это 1725 рублей.Ты будешь считаться впервые обратившимся. и никакие 12 130 тебе не положены.И да, налог 4% - это очень хорошо.Однако, ты не будешь иметь право ни на налоговый вычет при покупке жилья, ни на налоговый вычет при лечении и обучении.Если обобщить-ты платишь, а тебе взамен никаких преференций.И очень сомневаюсь, что если захочешь обратится в банк за кредитом или ипотекой, то тебя прокредитуют.

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