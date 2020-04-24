Да будет Wi-Fi: еще в одном алтайском селе появилась точка бесплатного доступа

Обладателями бесплатного Wi-Fi стали жители поселка Степного Третьяковского района. Это село стало 223-м, где "Ростелеком" запустил скоростной интернет по федеральной программе "Устранение цифрового неравенства".

Как пояснили в компании, строительство 3,5 км линий связи до Степного проходило в марте. Точку доступа Wi-Fi специалисты организовали в центре поселка рядом с фельдшерско-акушерским пунктом и Домом культуры. Радиус действия сигнала – сто метров. Теперь интернет со скоростью 10 Мбит/с доступен в помещениях этих социальных учреждений. Услуга предоставляется без ограничения трафика*.

По словам директора Алтайского филиала компании "Ростелеком" Сергея Лавренюка, проведенные по госпрограмме работы расширят оптическую сеть в регионе еще на две тысячи километров.

"Новая инфраструктура в дальнейшем существенно поможет в реализации проектов по подключению социальных объектов, домашнего интернета и цифровых услуг жителям сел, куда мы уже завели оптику, а также развитию связи в соседних населенных пунктах", – говорит Сергей Лавренюк.

До конца июня "Ростелеком" организует Wi-Fi еще в трех малых селах – Старая Тараба и Черкасово Кытмановского района и Жуковка Павловского района. К этим деревням компания построит 14 км линий связи. Одновременно "Ростелеком" ведет работы по организации услуги еще в 12 малых селах. Проекты строительства точек доступа в оставшихся 19 населенных пунктах пока на стадии согласования.

Всего в эту программу вошли 257 малых сел Алтайского края. Для завершения проекта компании осталось подключить к услуге 34 алтайских поселка.

В 2019 году "Ростелеком" провел самый масштабный объем работ: построил 1183 км оптических линий связи, рекордное за время проекта количество оптики. Строительство инфраструктуры шло одновременно в 30 районах края.