172 дежурные группы работают в детских садах Барнаула во время режима самоизоляции. Из 153 дошкольных учреждений закрыты только 15. Об этом во время пресс-конференции 23 апреля рассказала начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию города Ирина Синенко. Сейчас в группах занимается примерно 3% детей.

В каждой дежурной группе по 12 воспитанников. В случае если детей стало больше, то в учреждении открывают еще одну такую группу. "В детских садах соблюдаются все меры профилактики, которые предписаны Роспотребнадзором в обязательном порядке. Поэтому можно с уверенностью сказать, что все условия соблюдены и там безопасно", – отметила Синенко.

Сейчас в эти группы принимают только детей тех родителей, которые трудятся в организациях, учреждениях и на предприятиях, которым разрешено работать. Родители должны подтвердить, что ходят на работу. Также им нужно принести справку из поликлиники, что ребенок здоров. По словам Ирины Синенко, медучреждения такие справки сейчас дают и еще никому не отказали.

Родители, чьи дети не посещают сейчас детский сад, могут не переживать: плату за все эти недели взимать не будут. "Согласно приказу комитета по образованию, временное ограничение доступа в детские дошкольные учреждения является уважительной причиной. Поэтому оплачивать будут только те родители, которые приводят своих детей. Остальные – нет", – пояснила Ирина Синенко.

Напомним, детские сады прекратили работу с 30 марта. Теперь в них открыты только дежурные группы.