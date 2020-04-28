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"Им стыдно просить о помощи". Как волонтеры помогают пожилым людям на Алтае

, ИА "Амител"
Желания помогать добровольцам хватает, но машин – не всегда
Фото: Александр Соколов

Фото: Александр Соколов

Режим самоизоляции в Алтайском крае заметно осложнил жизнь всем. Но особенно он обнажил одиночество и беспомощность пожилых людей. Пенсионерам вообще запретили покидать дома, но многие и без всякой самоизоляции не могут самостоятельно сходить за лекарствами и продуктами. На помощь им приходят добровольцы акции #МыВместе: они ходят за стариков в магазин, забирают лекарства из аптеки и оплачивают услуги ЖКХ. Корреспондент amic.ru Саша Соколов съездил вместе с ними на вызов и узнал, с какими просьбами чаще всего обращаются к волонтерам и почему пенсионеры стесняются просить о помощи.

"Простите, что позвонил"

На вызов в Индустриальный район мы приехали вместе с Аней и Андреем – студентами АГМУ и добровольцами организации "Волонтеры-медики". Дверь нам открыл Александр Семенович. В его нетвердых руках – аккуратно сложенные в файл рецепты на лекарства.

"Спасибо, ребята, что приехали. Живу один, за лекарствами послать некого. А без них мне никак. Я бы и сам сходил, да ноги уже не те. Больше недели вот собирался и не смог. Поэтому позвонил. Напрягать вас не хотел до последнего", – сбивчиво и смущенно объяснил Александр Семенович.

К тому, что пожилые люди очень стесняются просить о помощи, волонтеры почти привыкли. Подобных вызовов – большинство, говорит Андрей: одиноким пенсионерам просто неоткуда ждать поддержки, но и на горячую линию они не звонят до последнего.

"Людям очень неудобно нас напрягать. Нередко вообще на горячую линию звонят не они, а родственники, которые в другом городе и помочь не могут. Но мы для этого и есть, чтобы помогать. Поэтому объясняем, что все в порядке, стесняться не нужно. И если есть еще просьбы – обязательно нужно звонить еще", – объяснил волонтер.

От стеснения пожилого человека самому становится неловко на душе, но появляется желание помогать еще и еще, заметила Аня: "Я уже давно работаю волонтером, в разных акциях участвую. Достаточно один раз попасть к одинокому пенсионеру, которому действительно нужна помощь, и ты сразу чувствуешь, что твой труд не напрасен. Ребята к нам в штаб приходят просто с желанием сделать доброе дело, но после первого вызова уже понимают, что в них правда нуждаются люди".

"Пенсионеру важен каждый рубль"

Лекарства Александр Семенович получает по льготе, а потому забрать их нужно в конкретной государственной аптеке. Перед тем как сесть в машину и отправиться туда – дезинфекция рук антисептиком.

Прежде чем отдать рецепты фармацевту, ребята фотографируют каждый документ: для отчета в штаб. Пять минут пути, десять минут ожидания – и лекарства для Александра Семеновича у нас. Неизвестно, сколько времени бы понадобилось пенсионеру, чтобы забрать их самостоятельно. Препараты волонтеры складывают в герметичный пакет – обязательное требование в условиях пандемии. На выходе из аптеки – опять дезинфекция рук.

Такие "аптечные вызовы" особого труда не составляют: приходишь в указанную аптеку и получаешь лекарство по рецепту. Но чаще всего пожилые люди просят купить им продукты. На это уходит больше времени, объясняет Аня.

"Заявитель подробно рассказывает диспетчеру, что и где нужно купить: вплоть до торговых марок. Ведь для пенсионера даже разница в несколько рублей – это уже ощутимо. Мы приезжаем, забираем деньги и уточняем, в каком магазине лучше купить. Все чеки мы фотографируем для отчета. Потом вместе со сдачей в отдельном закрытом пакете отдаем заявителю", – пояснила Аня.

Поэтому на вызов волонтеры отправляются бригадой по 2-3 человека: так удобнее быстро купить все по списку, отнести сумки пенсионеру и составить отчет.

Никаких ограничений по размеру заказа у волонтеров нет: вызов примут, даже если пенсионер попросил купить ему одну булку хлеба. Но такие случаи – редкость, объясняет Андрей: чаще всего пенсионеры закупаются впрок, чтобы, опять же, никого больше не тревожить.

Мужа тебе хорошего, и конфетку держи

Еще пять минут дороги – и мы вновь у Александра Семеновича: уже с лекарствами.

"Спасибо вам, родные. Не знаю, сколько бы еще ждал без вас. Дай вам Бог здоровья. Простите, что время ваше тратить пришлось", – взволнованно благодарит Александр Семенович.

Но Аня вновь его убеждает, что извиняться не за что : "Бросьте, все хорошо. Нам нетрудно было. Вы лучше себя берегите, дома оставайтесь. А если что-то нужно, обязательно еще звоните. Мы снова приедем и поможем, продуктов вам купим".

Отпускать нас Александр Семенович не хочет: "Погода-то хорошая сегодня. Было бы здоровье, сам бы пошел. Молодцы вы, ребята, доброе дело делаете. Зайдите, чаю хотя бы попейте".

Но волонтеры лишь вежливо отказываются и объясняют: нужно же ехать на следующий вызов. С досадой Александр Семенович в очередной раз нас благодарит и закрывает дверь.

"Конечно, мы все понимаем: люди очень одиноки, им и без всякой изоляции общения не хватает, а теперь приходится вообще постоянно сидеть дома. Но поскольку есть угроза инфекции, контакты мы обязаны сводить к минимуму. Все что мы можем – совсем чуть-чуть поддержать разговор. А главное – объяснить человеку, чтобы звонил еще, и мы обязательно приедем и поможем. Чтобы пенсионер почувствовал: он не один и ему готовы помочь", – объяснил Андрей.

Главное правило волонтеров – ничего не брать у стариков. Как бы настойчиво те не пытались отблагодарить добровольцев.

"Как только не благодарят. И жениха красивого желают, и мужа доброго, и всего-всего на свете. Стараются угостить чем-нибудь, чаще всего конфетами, или вообще дать денег. Я уже привыкла: вижу, что человек к карману тянется, делаю шаг назад и говорю, что не нужно. Мы безвозмездно помогаем, да и в пандемию передавать так предметы очень опасно", – рассказала Аня.

Машин хватает не всегда

На помощь Александру Семеновичу у нас с волонтерами ушло полтора часа: приехать на вызов, выполнить просьбу и вернуться в штаб. Могли бы управиться и быстрее, но около 20 минут пришлось ждать, пока освободится машина.

Раньше транспорта хватало и на вызовы удавалось срываться сразу, но теперь бывает по-разному и иногда приходится подождать, жалуется Андрей.

"Иногда на смене бывает три машины, иногда четыре, когда как. Первое время, когда вообще ничего не работало, представители бизнеса и частники помогали развозить ребят. Когда сделали послабления, все вышли на работу, стало меньше. Сейчас машины и топливные карты нам предоставляет АКЗС", – рассказал Андрей.

Вызовы, кстати, принимают откуда угодно. По словам волонтеров, ездить приходится даже в пригород. Более того, заявитель может сам выбрать магазин, где нужно купить товары: даже если он находится на другом конце города, волонтеры поедут. А потому без машин просто не обойтись: это и быстрее, и безопаснее для волонтеров.

Кстати, всем "одобренным" волонтерам ежедневно на телефон приходит QR-код – пропуск, который дает им право свободно передвигаться по городу в режиме самоизоляции.

Помочь может каждый

Вот так, одним звонком, Александр Семенович решил проблему, которая не давала ему покоя больше недели. Но радости волонтерам это приносит мало: сколько еще таких пенсионеров, которые продолжают стесняться или вообще не знают о горячей линии?

"Поэтому мы просим пожилых людей рассказывать о нас соседям, которым тоже нужна помощь. Людей у нас хватает, мы готовы помогать всем. Не нужно молчать, если тебе нужна помощь. Достаточно одного телефонного звонка", – отмечает Аня.

Диспетчеры работают весь день, а выездные бригады – сменами: 10:00 до 14:00 и с 14:00 до 18:00. Одновременно в штабе на смене находится 12-15 выездных волонтеров. Этого достаточно, чтобы за день отрабатывать больше 50 вызовов.

В штаб принимают всех, но работают здесь в основном студенты: "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", а также студотряды. Заявку на участие подали больше тысячи человек, но активных добровольцев – около 200.

Стать волонтером может каждый: для этого нужно заполнить анкету на сайте dobro.ru. Посмотрите обучающее видео, пройдите тест и получите сертификат волонтера. Затем заявка поступит в МВД: если у вас нет правонарушений, полицейские одобрят вашу кандидатуру. И, наконец, с вами свяжется координатор и уточнит, в какое время у вас есть возможность делать добро.

В штабе уточняют, что сейчас волонтеров достаточно, но это не значит, что каждый, кто нуждается в помощи, ее получает. Кто-то об акции не знает вовсе, а кто-то до сих пор стесняется позвонить на горячую линию. Впрочем, вызовов с каждым днем становится все больше. А потому здесь всегда готовы принять новичков: было бы желание помогать. 

Если вам нужна помощь волонтеров, вы можете позвонить на региональную линию:
8-800-700-51-22 (с 9:00 до 18:00)
или на федеральную круглосуточную линию:
8-800-200-34-11

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

28.04.2020 10:18
Ольга

Молодцы какие, дай вам всем Господь здоровья!

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