Пятница, 24 Апрель, 08:46

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,13
€ 81,15
20°

62773 +0
Обь
438см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Три таксы или один медведь. Как правильно держать дистанцию с другими людьми

, ИА "Амител"
Примеры социального дистанцирования из разных стран

Режим самоизоляции и карантина введен сейчас в большинстве стран мира. И чтобы остановить распространение вируса рекомендуется соблюдать дистанцию между людьми. ВОЗ советует держаться на расстоянии как минимум одного метра. В магазинах, у банкоматов и даже в церквях делают специальную разметку для этого. 

Но рассчитывать в метрах расстояние довольно скучно, другое дело представлять между собой и другим человеком медведя, песцов или аллигатора. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Один медведь и два песца: в "Русской Арктике" посчитали, сколько видов, обитающих на ООПТ, поместится в безопасную карантинную зону между людьми😷 Как известно, врачи ВОЗ говорят о безопасной дистанции в 1,5-2 метра между людьми, которые показаны в рамках соблюдения санитарных норм и не несут риск заражения воздушно-капельным путём вирусом COVID-19. Многие страны выпустили плакаты, призывающие во время карантина соблюдать социальную дистанцию между людьми.😷😷😷 Так, например, в Швеции, создали плакат с изображением символа страны, лося, который помещён между двумя людьми, а австралийцы измерили безопасную социальную дистанцию в кенгуру и коалах. 🐨🐨🐨 В Национальный парк "Русская Арктика" присоединились к флешмобу и также посчитали, сколько песцов и моржей может вместиться в рекомендованное ВОЗ безопасное расстояние. Дизайнер Парка, Алёна Хан изобразила на плакатах основные виды, обитающие на ООПТ: белого медведя, новоземельского северного оленя, песца и моржа. 💚 Наслаждайтесь плакатами и не забывайте о правилах безопасности во время карантина, чтобы уберечь себя и своих близких в эти дни. #карантин #сидимдома

Публикация от Russian Arctic (@russianarctic)

Во Флориде, США

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
08:44
Не более пяти столов. Роспотребнадзор рассказал кафе, как работать после самоизоляции 0
08:30
Чиновница напомнила онкобольным, что от рака быстро не умирают 0
08:18
Четыре школьные столовые уличили в антисанитарии на Алтае 0
08:03
Теплоснабжение отправится в нокаут. Эксперт СГК о том, как отрасль переживает кризис 1
07:55
Три таксы или один медведь. Как правильно держать дистанцию с другими людьми 0
07:46
Бывший зампрокурора Алтайского края возглавит прокуратуру Волгоградской области 1
07:37
Голая Вера Брежнева попросила людей оставаться дома 0
07:25
Еду в Москву. Как получить пропуск и что будет, если это не сделать? 0
07:12
Житель Алтая заплатит штраф за фейк о коронавирусе 2
07:03
Спой песню и стань звездой: стартовал музыкальный онлайн-кастинг 0
06:58
В Алтайском крае показали, как берут пробы на коронавирус в Змеиногорске 2
06:43
Странные, полезные и не очень. Какие товары продают в интернете в разгар пандемии 0
06:31
Пожарные спасли 36 человек из огненной западни на Алтае 1
06:14
Пошлина на тортики. Что думает микробизнес о налоге для самозанятых 10
06:00
Ветрено и жарко. О погоде в Алтайском крае 24 апреля 0
00:20
В Республике Алтай подтверждены новые случаи заражения коронавирусом 0
23:44
Алтайское село три недели остается без центрального водоснабжения 0
23:10
Пенсионерка из Сибири подожгла траву на даче и чуть не сгорела сама 0
22:44
Житель Рубцовска вынудил подростка спрыгнуть со второго этажа 1
22:10
Ягненок муфлона родился в барнаульском зоопарке. Фото и видео 0
21:38
Еще у более 50 человек в Змеиногорском районе подозревают коронавирус 4
21:13
Маски по 25,5 рубля за штуку продают в магазинах Алтайского края 4
20:41
Предприниматели не могут получить обещанные на зарплаты деньги 2
20:13
В алтайском селе сгорело десять домов 1
19:40
Собака набросилась на ребенка в Бийске и укусила его за щеку 1
19:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 25 1
18:53
"Геи одолели меня". Дмитрий Пухляш Красилов рассказал о личной жизни 1
18:44
Системообразующий "Алтайвагон" через полгода может остаться без тысячи сотрудников 2
18:33
Запуск фонтанов в Барнауле могут отложить из-за коронавируса 1
18:06
Лес горит вблизи станции Озерки в Алтайском крае. Поселок заволокло дымом. Видео 5
17:56
Огромная пробка образовалась между Алтайским краем и Республикой Алтай из-за КПП 6
17:48
"Фото для личного пользования". Главврач Змеиногорской ЦРБ – о костюмах медиков 11
17:36
РЖД изменил порядок покупки билетов на поезда 2
17:27
Общественные территории Барнаула начали обрабатывать от клещей 0
17:14
"Материал довольно интересный". Председатель АКЗС – о дистанционном обучении 2
17:02
В Алтайском крае пройдет акция "Сад памяти", посвященная ветеранам ВОВ 0
16:54
Алтайский сварщик выиграл в лотерею новую квартиру 12
16:42
13 застрявших в Индии алтайских туристов вернутся домой 24 апреля 7
16:30
Путин уверен, что парад в честь Дня Победы обязательно состоится 5
16:18
172 дежурные группы работают в детских садах Барнаула 0
16:04
Новосибирский гастролер. В Барнауле ограбили офис микрозаймов 0
15:52
Число зараженных COVID-19 в России превысило 60 тысяч 4
15:40
Налог для самозанятых. Кого это коснется и кому будет выгодно 17
15:33
+15. Алтайский парламент назначил членов Общественной палаты по своей квоте 1
15:23
Омбудсмен поддержал идею запрета продажи алкоголя в Алтайском крае 52
15:10
Плюс один город. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика 6
15:03
Россельхозбанк продлил срок действия просроченных карт 1
14:50
Алтайский край получил 179 миллионов на доплаты медикам, лечащим пациентов с COVID-19 9
14:36
Четыре краснокнижные птицы погибли на Алтае из-за контрабандистов 0
14:24
Министр рассказал, почему на Алтае не прекращается отопительный сезон в летнюю жару 31

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.