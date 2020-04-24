В Алтайском крае показали, как берут пробы на коронавирус в Змеиногорске

Снимки процедуры отбора проб на коронавирус в Змеиногорской ЦРБ опубликовала на своем аккаунте в Instagram газета "Змеиногорский вестник".

"Пробы — это мазки изо рта и носа. Их берут, на всякий случай, даже у тех, кто мельком общался с инфицированными, конечно, у всех членов семей, родных и друзей, — рассказали журналисты. — Каждая проба подписывается, тщательно пакуется, затем направляется в лаборатории Рубцовска и Барнаула".

Конечно же, одними пробами не ограничиваются. Людей помещают под медицинское наблюдение на 14 дней. После этого, если признаков заражения не выявлено, им разрешают контактировать с другими людьми в рамках стандартного для текущих реалий режима самоизолияции.

Напомним, Змеиногорский район вырвался на второе место в регионе по числу заражений коронавирусом после вспышки заболеваемости в одном из общежитий, в котором жили шахтеры. По итогам тестирования выявили 39 заболевших. Больше только в Барнауле.

Накануне стало известно, что COVID-19 предварительно подтвердился еще у 50 человек, контактировавшими с заболевшими сотрудниками рудника.