Пятница, 24 Апрель, 08:46

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,13
€ 81,15
20°

62773 +0
Обь
438см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

В Алтайском крае показали, как берут пробы на коронавирус в Змеиногорске

, ИА "Амител"
За день эту процедуру прошли 450 человек, которые контактировали с зараженными

Снимки процедуры отбора проб на коронавирус в Змеиногорской ЦРБ опубликовала на своем аккаунте в Instagram газета "Змеиногорский вестник".

"Пробы — это мазки изо рта и носа. Их берут, на всякий случай, даже у тех, кто мельком общался с инфицированными, конечно, у всех членов семей, родных и друзей, — рассказали журналисты. — Каждая проба подписывается, тщательно пакуется, затем направляется в лаборатории Рубцовска и Барнаула".

Конечно же, одними пробами не ограничиваются. Людей помещают под медицинское наблюдение на 14 дней. После этого, если признаков заражения не выявлено, им разрешают контактировать с другими людьми в рамках стандартного для текущих реалий режима самоизолияции.

Напомним, Змеиногорский район вырвался на второе место в регионе по числу заражений коронавирусом после вспышки заболеваемости в одном из общежитий, в котором жили шахтеры. По итогам тестирования выявили 39 заболевших. Больше только в Барнауле.

Накануне стало известно, что COVID-19 предварительно подтвердился еще у 50 человек, контактировавшими с заболевшими сотрудниками рудника.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.04.2020 08:15
- гость -

Да, если так соблюдать меры предосторожности, то костюм мало чем поможет.

24.04.2020 08:39
- гость -

За пару дней Фролов эту процедуру (проверку на коронавирус) обещал устроить жителям на платной основе, а как клюнул петух в одно место так сразу прибежали люди в костюмах делать пробы? Население небольшое а эпидемия колоссальная по сравнению с Барнаулом за короткий промежуток времени. Как вам такое удалось то?! Таких людей не на доску почета надо вешать...и эта лживая врачиха про снимки "для себя" приплела, она вообще адекватная там? Закашмарили Змеиногорск.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
08:44
Не более пяти столов. Роспотребнадзор рассказал кафе, как работать после самоизоляции 0
08:30
Чиновница напомнила онкобольным, что от рака быстро не умирают 0
08:18
Четыре школьные столовые уличили в антисанитарии на Алтае 0
08:03
Теплоснабжение отправится в нокаут. Эксперт СГК о том, как отрасль переживает кризис 1
07:55
Три таксы или один медведь. Как правильно держать дистанцию с другими людьми 0
07:46
Бывший зампрокурора Алтайского края возглавит прокуратуру Волгоградской области 1
07:37
Голая Вера Брежнева попросила людей оставаться дома 0
07:25
Еду в Москву. Как получить пропуск и что будет, если это не сделать? 0
07:12
Житель Алтая заплатит штраф за фейк о коронавирусе 2
07:03
Спой песню и стань звездой: стартовал музыкальный онлайн-кастинг 0
06:58
В Алтайском крае показали, как берут пробы на коронавирус в Змеиногорске 2
06:43
Странные, полезные и не очень. Какие товары продают в интернете в разгар пандемии 0
06:31
Пожарные спасли 36 человек из огненной западни на Алтае 1
06:14
Пошлина на тортики. Что думает микробизнес о налоге для самозанятых 10
06:00
Ветрено и жарко. О погоде в Алтайском крае 24 апреля 0
00:20
В Республике Алтай подтверждены новые случаи заражения коронавирусом 0
23:44
Алтайское село три недели остается без центрального водоснабжения 0
23:10
Пенсионерка из Сибири подожгла траву на даче и чуть не сгорела сама 0
22:44
Житель Рубцовска вынудил подростка спрыгнуть со второго этажа 1
22:10
Ягненок муфлона родился в барнаульском зоопарке. Фото и видео 0
21:38
Еще у более 50 человек в Змеиногорском районе подозревают коронавирус 4
21:13
Маски по 25,5 рубля за штуку продают в магазинах Алтайского края 4
20:41
Предприниматели не могут получить обещанные на зарплаты деньги 2
20:13
В алтайском селе сгорело десять домов 1
19:40
Собака набросилась на ребенка в Бийске и укусила его за щеку 1
19:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 25 1
18:53
"Геи одолели меня". Дмитрий Пухляш Красилов рассказал о личной жизни 1
18:44
Системообразующий "Алтайвагон" через полгода может остаться без тысячи сотрудников 2
18:33
Запуск фонтанов в Барнауле могут отложить из-за коронавируса 1
18:06
Лес горит вблизи станции Озерки в Алтайском крае. Поселок заволокло дымом. Видео 5
17:56
Огромная пробка образовалась между Алтайским краем и Республикой Алтай из-за КПП 6
17:48
"Фото для личного пользования". Главврач Змеиногорской ЦРБ – о костюмах медиков 11
17:36
РЖД изменил порядок покупки билетов на поезда 2
17:27
Общественные территории Барнаула начали обрабатывать от клещей 0
17:14
"Материал довольно интересный". Председатель АКЗС – о дистанционном обучении 2
17:02
В Алтайском крае пройдет акция "Сад памяти", посвященная ветеранам ВОВ 0
16:54
Алтайский сварщик выиграл в лотерею новую квартиру 12
16:42
13 застрявших в Индии алтайских туристов вернутся домой 24 апреля 7
16:30
Путин уверен, что парад в честь Дня Победы обязательно состоится 5
16:18
172 дежурные группы работают в детских садах Барнаула 0
16:04
Новосибирский гастролер. В Барнауле ограбили офис микрозаймов 0
15:52
Число зараженных COVID-19 в России превысило 60 тысяч 4
15:40
Налог для самозанятых. Кого это коснется и кому будет выгодно 17
15:33
+15. Алтайский парламент назначил членов Общественной палаты по своей квоте 1
15:23
Омбудсмен поддержал идею запрета продажи алкоголя в Алтайском крае 52
15:10
Плюс один город. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика 6
15:03
Россельхозбанк продлил срок действия просроченных карт 1
14:50
Алтайский край получил 179 миллионов на доплаты медикам, лечащим пациентов с COVID-19 9
14:36
Четыре краснокнижные птицы погибли на Алтае из-за контрабандистов 0
14:24
Министр рассказал, почему на Алтае не прекращается отопительный сезон в летнюю жару 31

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.