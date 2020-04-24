В Алтайском крае показали, как берут пробы на коронавирус в Змеиногорске

Снимки процедуры отбора проб на коронавирус в Змеиногорской ЦРБ опубликовала на своем аккаунте в Instagram газета "Змеиногорский вестник".
"Пробы — это мазки изо рта и носа. Их берут, на всякий случай, даже у тех, кто мельком общался с инфицированными, конечно, у всех членов семей, родных и друзей, — рассказали журналисты. — Каждая проба подписывается, тщательно пакуется, затем направляется в лаборатории Рубцовска и Барнаула".
Конечно же, одними пробами не ограничиваются. Людей помещают под медицинское наблюдение на 14 дней. После этого, если признаков заражения не выявлено, им разрешают контактировать с другими людьми в рамках стандартного для текущих реалий режима самоизолияции.
Напомним, Змеиногорский район вырвался на второе место в регионе по числу заражений коронавирусом после вспышки заболеваемости в одном из общежитий, в котором жили шахтеры. По итогам тестирования выявили 39 заболевших. Больше только в Барнауле.
Накануне стало известно, что COVID-19 предварительно подтвердился еще у 50 человек, контактировавшими с заболевшими сотрудниками рудника.
Комментарии
Да, если так соблюдать меры предосторожности, то костюм мало чем поможет.
За пару дней Фролов эту процедуру (проверку на коронавирус) обещал устроить жителям на платной основе, а как клюнул петух в одно место так сразу прибежали люди в костюмах делать пробы? Население небольшое а эпидемия колоссальная по сравнению с Барнаулом за короткий промежуток времени. Как вам такое удалось то?! Таких людей не на доску почета надо вешать...и эта лживая врачиха про снимки "для себя" приплела, она вообще адекватная там? Закашмарили Змеиногорск.