РЖД изменил порядок покупки билетов на поезда

При покупке железнодорожных билетов пассажиры должны указывать свои контактные данные. Об этом сообщает mskagency.ru со ссылкой на пресс-службу ОАО "РЖД". Правила вступили в силу в четверг, 23 апреля.

Указывать контактные данные можно в кассах, на сайте компании или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". По указанному номеру будут приходить уведомления об изменениях в графике движения поездов.

Как отметили в РЖД, изменения вводятся в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ, утвержденного еще в 2013 году. В компании заверили, что услуга будет полностью бесплатной, а использоваться данные для рассылки рекламы не будут.

Также в компании объяснили, что если раньше подобная мера была необязательной, то сейчас она закреплена на законодательном уровне.

Ранее amic.ru сообщил, что из-за пандемии COVID-19 РЖД отменил сразу несколько рейсов из Алтайского края: из Бийска – в Новосибирск и Нижневартовск, а из Барнаула – в Адлер.