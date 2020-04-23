Огромная пробка образовалась между Алтайским краем и Республикой Алтай из-за КПП

Республика Алтай выставила КПП на границе с Алтайским краем. Из-за этого на въезде в регион образовалась большая пробка, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Для того чтобы не допустить завоза коронавируса, всех, кто въезжает на территорию республики, отправляют на обязательную регистрацию и медицинский осмотр. Процедура не быстрая, поэтому на границе собралась большая пробка. Движение в сторону Алтайского края свободное.

"Минут 30 в этой пробке стоял, а на посту ДПС – где-то час", – рассказывает один из очевидцев, который уже побывал на осмотре и смог проехать на территорию Республики Алтай.